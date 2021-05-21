Almanya’da eşcinsel çifti bıçaklayan Suriyeli sığınmacıya müebbet

Almanya’nın Dresden kentinde eşcinsel çifti bıçaklayarak birini öldüren Suriyeliye ömür boyu hapis cezası verildi.
DW’nin haberine göre savcılık Suriyeli sığınmacı Abdullah A.’nın ‘dini kökenli homofobi’den ötürü söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiğini savundu.
Dokuz gün süren duruşmada mahkeme yaklaşık 20 tanık dinledi.
Mahkeme Başkanı Hans Schlüter-Staats işlenen suçta ‘özel ağırlık’ tespit edildiğini açıkladı. Alman hukukundaki bu terim, mahkumun 15 yıl hapis cezası çektikten sonra erken tahliye edilmesinin önünü kapatıyor.
Ne olmuştu?
Abdullah A. 4 Ekim 2020’de Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden gezmek için Dresden’e gelen 53 ve 55 yaşlarındaki eşcinsel bir çifti bıçaklamış, birini öldürüp birini ağır yaralamıştı. DNA izleri bulunan Abdullah A. saldırıdan üç hafta sonra kent merkezinde üzerinde döner bıçağıyla yakalanmıştı.
Abdullah A.’nın 2015 yılında çocuk sığınmacı olarak Almanya’ya gittiği, 2018 yılında IŞİD propagandası yapmaktan suçlu bulunun 2020’de katı yükümlülük ve şartlarla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.
Yargılama sırasında federal savcılık sanığa azami ceza verilmesini istemişti. Savunma makamı ise sanığın saldırı sırasında 20 yaşında olduğunun göz önünde bulundurularak daha hafif ceza verilmesi gerektiğini savunmuştu.