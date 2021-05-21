TGC, Hadi Özışık’ı üyelikten çıkardı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Hadi Özışık’ı oybirliğiyle üyelikten çıkardı.

Sosyal medya hesabından peş peşe videolar yayınlayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yazar Hadi Özışık’la Facetime üzerinden yaptığı görüntülü konuşmaları da paylaşmıştı.

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TGC’nin yazılı açıklamasında, dünkü toplantıda, ‘Özışık’ın Peker’le ilişkisini ortaya koyan’ video kayıtlarının çıkmasının ardından, üyelerin Özışık hakkında şikayet ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, Özışık’ın şikayete konu davranışlarının kamuoyunda görüntülü ve yazılı olarak somut biçimde alenileştiğinin görüldüğü aktarıldı.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

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“Hadi Özışık’ın suç örgütü lideri Sedat Peker ile olan ilişkileri, davranışları, açıklamaları, TGC Tüzüğü’nün Üyelikten Çıkarmayı düzenleyen 11’inci maddesinin g bendi kapsamında değerlendirilmiştir.

Üyemiz Hadi Özışık’ın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tüzüğünde belirtilen kuruluş amacıyla ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen ilkelerle, bu bildirgede yer alan gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlar içinde olduğu tespit edilmiştir.

Tüm bunların sonucunda Tüzüğün 11’inci maddesinin g bendiyle yönetim kurulunun görev yetkilerini düzenleyen 21’inci maddesinin g bendine dayanılarak Hadi Özışık’ın oy birliğiyle üyelikten çıkarılmasına karar verilmiştir. Hadi Özışık’a üyelikten çıkarılma kararına karşı tüzük gereği genel kurulda itiraz hakkı olduğu bildirilmiştir.”