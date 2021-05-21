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Yaramazlara biraz batar!

Kaftancıoğlu’na ‘zorla getirme’ kararı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasına ilişkin davada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

Kaftancıoğlu hakkında, Nisan 2020’de Altun’un İstanbul’daki evinin fotoğraflanmasına ilişkin, ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘suçu ve suçluyu övmek’ suçlarından dokuz aydan 10,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Anadolu 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya Kaftancıoğlu’nun avukatı Lahika Karaduman ve Altun’un avukatı Abdulmelik Yavaşçı katıldı.

‘Davalar birleştirilsin’

Yavaşçı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Anadolu 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde Suat Özçağdaş (fotoğrafı çektiği iddiasıyla yargılanan kişi, CHP Üsküdar ilçe başkanı) hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan dava açılmış olup derdesttir. Dava dosyamızın bu dosyayla birleştirilmesini talep ediyoruz. Sanığın dosya içerisindeki beyanlar ve delillere göre suç işlediği sabittir, cezalandırılmasını istiyoruz.”

Karaduman ise “Müvekkilimi gelecek celse hazır edeceğiz. Müvekkilim görevi sebebiyle mazeretlidir” dedi.

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‘Zorla getirme’ kararı

Mahkeme, ‘tensip zaptında duruşmaya gelmemesi halinde hakkında zorla getirme emri düzenleneceği ihtar edilmesine rağmen’ duruşmaya katılmayan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi.

Ayrıca, Anadolu 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyanın örneğinin istenmesine ve dosyaların birleştirilmesi hususunda mahkemeye sorulmasına hükmedildi.

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