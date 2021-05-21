Bakanlık, ‘kanser raporu’nu ifşa eden Bülent Şık’ın hapse girmesinde ısrarcı!

CANAN COŞKUN

Sağlık Bakanlığı, açıklamadığı kanser araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna duyurduğu için yerel mahkemece 15 ay hapse mahkum edilen gıda mühendisi Bülent Şık’ın, istinaf mahkemesi tarafından beraat ettirilmesine itiraz etti. Bakanlık, 2016’da tamamlanan araştırmanın sonuçlarını bugüne kadar açıklamadığı gibi, temyiz dilekçesinde de raporun gizli kalması gerektiğini savundu.

Fotoğraf: DHA

Beraat kararında ‘raporun sır olmadığı veya yasaklanmış ve gizlilik derecesi verilmiş bir belge olmadığı‘ belirtilmişti. Ancak savcı Ersel Yıldız, ‘Sağlık Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi arasında yapılan protokollere göre araştırma sonuçlarının idarenin izni olmadan yayınlanamayacağını‘ öne sürerek beraat kararına itiraz etmişti. Yıldız, Şık’ın adli ve idari yargı aracılığıyla araştırma sonuçlarının açıklanmasını sağlayabileceğini öne sürmüştü.

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Savcının temyiz talebinin ardından Sağlık Bakanlığı da Şık hakkındaki beraat kararının bozulmasını istedi.

Bakanlık, temyiz dilekçesinde, ‘çalışmaya ve sonuçlarına ilişkin bilgi, belge ve tüm verilerle ilgili gizlilik hususunun özel olarak düzenlediği’nin altını çizdi.

Bakanlığın dikkat çeken iddiaları şöyle:

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‘Sanki çevre kimyasallarla dolu’

“Bu bilgiler, 15 alt projeden oluşan bir büyük projenin alt bileşeni olan iki alt projenin ham bilgileri olup; halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde yayımlanmıştır. Sanki bütün gıdaların zehirli olduğu, bütün yaşadığımız çevrenin kimyasal tehlikeli maddelerle dolu olduğu intibaını uyandıracak bir dil benimsenmiştir.”

‘Araştırmanın sonuçları gizli’

Bakanlığımızca yürütülen projelere ilişkin belgelerin -protokollerde de açıkça düzenleme bulunmasına rağmen- gizlilik derecesini haiz belge olmadığından söz edilemeyeceği, sanığın memuriyeti sayesinde bu bilgileri elde ettiği ve söz konusu bilgilerin bakanlığımızın onayı alınmadan açıklanmasının ve kamuoyuna sunulmasının suç teşkil ettiği açıktır.”

Savcı ve Sağlık Bakanlığı’nın temyiz taleplerini Yargıtay inceleyecek.

Ne olmuştu?

Sağlık Bakanlığı, 2011-2016 yılları arasında ‘Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi’ adı altında bir araştırma yürüttü. Araştırma sonucunda Ergene Çayı havzasında çeşitli gıdalarda ve içme suyunda toksik bileşenler olduğu tespit edildi. Suyun arsenik, alüminyum, kurşun, krom kirliliği nedeniyle zehirli olduğu belirlenmişti. Söz konusu toksik ve kanserojen kimyasalların neden olduğu çevre kirliliği başta çocuklar olmak üzere doğal hayata yönelik de ciddi risk oluşturuyordu.

16 ayrı projeden oluşan araştırmada yer alan akademisyenlerden biri, gıda mühendisi Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık’tı.

Şık, kanser vakalarında çevre kirliliğinin etkisine işaret eden rapor açıklanmayınca sonuçları Nisan 2018’de Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan bir yazı dizisiyle duyurdu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. İddianamede Şık’ın ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’, ‘yasaklanan gizli bilgileri temin etme ve açıklama‘ suçlamalarıyla beş yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edildi.

Şık, İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp 15 ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelenmedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13’üncü Ceza Dairesi 29 Nisan’da İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararını bozup beraate hükmetti.

Şık’ın yer aldığı proje dışında 15 araştırma daha bulunuyordu. Bu araştırmaların sonuçları ise hâlâ kamuoyuna açıklanmadı.