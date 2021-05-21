Bakanlığın yetkilendirdiği iş güvenliği uzmanları kademeli olarak aşılanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşılanacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlığın açıklamasında, iş yerlerinde sağlık ve güvenliği tesis etmeye yönelik çalışan iş güvenliği uzmanlarının bilgilerinin Sağlık Bakanlığı’yla paylaşacağı belirtildi.

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Salgının Türkiye’de görüldüğü Mart 2020’den itibaren farklı bilim dallarında uzman akademisyenlerin yer aldığı Bilimsel İstişare Kurulu oluşturduklarına değinen Bilgin, şunları kaydetti: “Bilimsel İstişare Kurulunun tavsiyeleri ve uzman ekibimizin çalışmaları ile özellikle toplu olarak çalışmanın bulunduğu ve bulaş riski yüksek olan inşaat, gıda, maden sektörleri gibi 24 farklı çalışma alanına ilişkin bilgilendirici dokümanlar hazırladık.

Sektörel farklılıklar gözetilerek hazırlanan bu dokümanları, tüm iş yerlerimizi ve çalışanlarımızı kapsayacak şekilde işveren, işçi ve memur konfederasyonlarımız, esnaf ve sanatkarlar odalarımız ile birlikte ilgili sivil toplum kuruluşlarımıza ve Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Direktörlüğü ile paylaştık.”