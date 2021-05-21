Çin’de 7,4 büyüklüğünde deprem

Çin’in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’ne göre deprem 12 kilometre derinlikte meydana geldiğini, ardından artçı sarsıntılar kaydedildi.
CGTN TV arama kurtarma ekiplerinin iki kişinin cesedine ulaştığını duyurdu. İlerleyen saatlerde enkazdan dokuz kişi çıkarıldığı bilgisi geçildi.
Yetkililer, bazı yolların heyelanlarla birlikte çökmesinin bazı ulaşım hatlarını kestiğini, ancak elektrik, telefon ve internetin çalıştığını aktardı.
Global Times, ikinci seviye acil durum ilan edildiğini ve depremin merkez üssünden yaklaşık 24 km uzaklıkta Yunnan eyaletinde bulunan 134 bin nüfuslu Dali şehrinde kurtarma operasyonlarının başlatıldığını kaydetti.