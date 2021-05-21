Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çin’de 7,4 büyüklüğünde deprem

Çin’in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’ne göre deprem 12 kilometre derinlikte meydana geldiğini, ardından artçı sarsıntılar kaydedildi.

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CGTN TV arama kurtarma ekiplerinin iki kişinin cesedine ulaştığını duyurdu. İlerleyen saatlerde enkazdan dokuz kişi çıkarıldığı bilgisi geçildi.

Yetkililer, bazı yolların heyelanlarla birlikte çökmesinin bazı ulaşım hatlarını kestiğini, ancak elektrik, telefon ve internetin çalıştığını aktardı.

Global Times, ikinci seviye acil durum ilan edildiğini ve depremin merkez üssünden yaklaşık 24 km uzaklıkta Yunnan eyaletinde bulunan 134 bin nüfuslu Dali şehrinde kurtarma operasyonlarının başlatıldığını kaydetti.

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Gezi’ye ‘torba dava’: Kavala’nın tutukluluğu devam

Gezi Parkı eylemleri, üçüncü kez yargılanıyor. 12 Haziran 2014’te ilk olarak Taksim Dayanışması bileşenlerinin yargılanmasıyla başlayan sürecin son halkasında davaya, Beşiktaş’ın taraftar grubu çArşı üyesi 35 kişi sanık olarak eklenmek isteniyor. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın, Amerikalı akademisyen Henri Barkey ile birlikte ‘darbe girişimi’yle ilgili suçlandığı dosyanın da eklenmesiyle şimdiye kadar Gezi eylemlerle ilgili açılmış hacmi en geniş ‘torba dava’ söz konusu.

Şöyle hafifçe kaykılarak…

Sembolik değeri olan o ‘kaykılma’, yalnızca bedenin görünümüyle ilgili bir hal değil, devasa cüssesiyle hayatlarımızın orta yerine ‘çöken’ bir zihniyet ve üslup.