Akşam Postası / 21 Haziran 2021

Dolar 8,80’li seviyeleri zorluyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri artırma ve varlık alımını azaltma tartışmalarını başlatmasıyla dolardaki güçlenme devam ediyor. Yeni hafta itibariyle dolar/TL 8,80 bandını zorlamaya başladı.

HDP iddianamesi oybirliğiyle kabul edildi

HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iddianamenin oybirliğiyle kabulüne karar verdi.

Kabineden ‘kısıtlamalarda esneme’ çıkabilir

Bugünkü kabine toplantısında 22 Haziran sonrasında uygulanacak ‘yeni kademeli normalleşme’ takvimi ele alınacak.

Müsilaj Ege’ye doğru ilerliyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Çanakkale Boğazı çıkışında müsilaj kümeleri (deniz salyası) görüntüledi.

Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesinde ‘görevsizlik’ kararı

Avusturya’da mahkeme, gözaltındaki SBK Holding’in sahibi işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesiyle ilgili görevsizlik kararı verdi.

Boğaziçi’nde dersleri engellenen hocaya destek: Feyzi hoca burada

Fotoğraf: Can Candan

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı eylemlerin 169’uncu gününde, dersleri rektörlük tarafından engellenen öğretim görevlisi Feyzi Erçin, akademisyenlerin nöbetinde temsil edildi.

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağında son 10 gün

Geçen yıl mart ayından beri devam eden kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) desteğinde süre 30 Haziran’da doluyor. 10 gün içinde yeni bir düzenleme olmazsa KÇÖ, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği uygulamaları son bulacak. İş dünyası ise uygulamanın yeniden uzatılmasını talep ediyor.

Kimliğini yenilemeyen KKTC’ye giremeyecek

Türk vatandaşları, 30 Haziran’dan itibaren eski tip kimlik kartıyla KKTC’ye gidemeyecek.

25. Aydın Doğan Ödülü, bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’e verildi

‘Aydın Doğan Ödülü’nün bu yılki sahipleri bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu. Aydın Doğan Vakfı, Türeci ve Şahin’in ‘biyoteknoloji ve Covid-19 aşısının geliştirilmesi konularındaki özverili ve ilham verici çalışmaları ve bu yolla insanlığa yaptıkları olağanüstü ve benzersiz hizmetleri’ için ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

Onur Ayı: Susam Sokağı eşcinsel babaları konuk ettiği bölümle ‘Aşk aşktır’ dedi

Fotoğraflar: Facebook

Çocuk programı Susam Sokağı, Onur Ayı’nda eşcinsel babalar ve kızlarını konuk ettiği bir bölümle “Aşk aşktır” dedi.

Ermenistan’da erken seçim: Paşinyan kazandı

Ermenistan’da dün yapılan erken parlamento seçimini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre nisan ayında istifa ettikten sonra geçici başbakanlık görevini yürüten Nikol Paşinyan’ın partisi, oyların yüzde 53,92’sini alarak kazandı.

Olimpiyat Oyunları’nda 10 bin seyirciye izin çıktı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları’na en fazla 10 bin Japon seyircinin alınmasına karar verildi.

Fotoğraf: Reuters

Usain Bolt’un ikizleri oldu

Fotoğraf: Instagram

100 ve 200 metrede dünya rekorlarının sahibi, Jamaikalı atlet Usain Bolt, ikizleri olduğunu ve oğullarının adlarını Thunder ve Saint Leo koyduğunu açıkladı.

Çikolata üreticisi, 48 liraya kozmetik firmasının sahibi oldu

Fotoğraf: BBC

Britanyalı çikolata üreticisi Hotel Chocolat ‘tatlı bir anlaşma’ya imza attı. 4 sterlin (48,73 lira) ödeyerek ‘Rabot 1745’ adlı, kakaodan elde edilen kozmetik ürünleri satan ve yüzde 47 hissesine sahip olduğu şirket hisselerinin geri kalanını da aldı.

Yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

Fotoğraf: AA

Bingöl’de ağaçta yaralı ve asılı halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Çoban, ‘Elmas buldum’ deyince binlerce kişi akın etmişti: Taşların, kuvars olduğu anlaşıldı

Fotoğraf: BBC

Güney Afrika’da bir çobanın, elmas bulduğunu söyledikten sonra binlerce kişinin akın ettiği köydeki ‘değerli taşların’ kuvars olduğu ortaya çıktı.