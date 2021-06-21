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Yaramazlara biraz batar!

Çoban, ‘Elmas buldum’ deyince binlerce kişi akın etmişti: Taşların, kuvars olduğu anlaşıldı

Güney Afrika’da bir çobanın, elmas bulduğunu söyledikten sonra binlerce kişinin akın ettiği köydeki ‘değerli taşların’ kuvars olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: BBC

KwaZulu-Natal bölgesindeki KwaHlathi adlı köyde yaşayan bir çoban, geçen ay hayvanlarını otlatırken elmas bulduğunu ve daha fazlası olduğunu söylemişti.


Bunun üzerine yoksul olan bölgedeki binlerce kişi zengin olma ümidiyle köye koşmuştu.

Bulunan taşları inceleyen yetkililer, bunları elmas değil yerkürede en sık rastlanan taşlardan kuvars (sert, kristalli bir mineral) olduğunu açıkladı. Yerel yönetimin açıklamasında, “Yapılan testler sonucunda köydeki taşların elmas olmadığı sonucuna varıldı” dendi.

Bölgede daha ayrıntılı inceleme yapılacağı istihdam sağlayacak başka mineraller olup olmadığının araştırılacağı belirtildi.

Hükümet, halkı, kaçak madenciliğin çevreye zarar verdiğini anımsatarak bölgede kazı yapmaktan vazgeçmeleri konusunda uyardı.

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