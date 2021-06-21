Onur Ayı: Susam Sokağı eşcinsel babaları konuk ettiği bölümle ‘Aşk aşktır’ dedi

Çocuk programı Susam Sokağı, Onur Ayı’nda eşcinsel babalar ve kızlarını konuk ettiği bir bölümle “Aşk aşktır” dedi.

Fotoğraflar: Facebook

HBO Max’ta yayınlanan ‘Aile Günü’ bölümünde iki eşcinsel babadan oluşan bir aile katıldı.

Nina karakteri Chris Costa ve Alex Weisman tarafından canlandırılan abisi, kocası ile kızlarını, Elmo ve arkadaşlarına tanıttı.

Susam Sokağı’nda 1996 yılından bu yana Alan karakterini canlandıran oyuncu Alan Muraoka Facebook hesabındaki paylaşımında, ‘program için dönüm noktası’ olarak nitelendirilen bölümden fotoğraflar paylaştı. Oyuncu şu ifadeleri kullandı: “Susam Sokağı her zaman çeşitliğin ve kapsayıcılığın benimsendiği bir yer olmuştur. Nina’nın abisi Dave, kocası Frank ve kızları Mia’yı güneşli sokağımıza tanıtmaktan heyecan duyuyorum. Aşk aşktır. Susam ailemize bu özel aileyi eklemekten çok mutluyuz.”

Bölüm, LGBTİ aktivistlerinden övgü topladı.