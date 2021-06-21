Ermenistan’da erken seçim: Paşinyan kazandı

Ermenistan’da dün yapılan erken parlamento seçimini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre nisan ayında istifa ettikten sonra geçici başbakanlık görevini yürüten Nikol Paşinyan’ın partisi, oyların yüzde 53,92’sini alarak kazandı.

Erivan’daki mitingden… Fotoğraflar: Reuters

Paşinyan, Dağlık Karabağ savaşından sonra siyasi krizin derinleştiği Ermenistan’da 25 Nisan’da istifa etmiş, bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin düzenlenmesi için yaptığını açıklamıştı. Dağlık Karabağ’da altı hafta süren savaştan sonra Paşinyan, Kasım 2020’de Azerbaycan’a karşı yenilgiyi kabul etmişti. Bunun üzerine başkent Erivan’da binlerce insan parlamentoyu basmış ve “İstifa” sloganları atmıştı.

AA’nın haberine göre Ermenistan Merkez Seçim Komitesi, seçmenlerin yüzde 49,4’ünün sandığa gittiği seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarını açıkladı.

Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 53,92’sini alarak birinci, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın liderliğini yürüttüğü Ermenistan İttifakı yüzde 21,1’le ikinci oldu. Oyların yüzde 5,23’ünü alan, eski cumhurbaşkanı ve başbakan Serj Sarkisyan’ın desteklediği Onurum Var İttifakı barajı aşarak parlamentoya giren bir diğer parti oldu.

Koçaryan’ın partisi seçim sonuçlarını tanımıyor

Koçaryan’ın partisi Ermenistan İttifakı’nın yazılı açıklamasında, seçim sonuçlarının şimdilik tanınmayacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Muhalefetin kalabalık mitingleri ve iktidarın az kişiyle yapılan etkinlikleri tamamen farklı duygulara işaret ediyor. Sandık merkezlerinden organize ve planlı sahtekarlıklara işaret eden yüzlerce sinyal ise güven eksikliğinin başlıca işaretidir.”

Paşinyan ise oy sayma işlemi sürerken Facebook hesabından, ‘tüm sağlıklı siyasi güçler’le müzakerelere başlayacaklarını belirterek, “Onların da halkın bütünleşmesine ve sosyal potansiyelin ulaşılmasına yönelik fikirlerini anlamaya hazırız” mesajını paylaştı.

Seçim Komisyonu: Tek başına hükümet kurabilir

Ermenistan Seçim Komisyonu Başkanı Tigran Mukuçyan, Paşinyan’ın partisinin hükümeti tek başına kurabileceğini açıkladı.

Resmi sonuçları, seçim gününden yedi gün sonra açıklayacaklarını belirten Mukuçyan, Paşinyan’ın partisinin, tek başına hükümeti kurabilmek için gereken yüzde 54 oy oranına erişememesi ve bu nedenle hükümeti tek başına kurup kuramayacağına yönelik bir soruya Mukuçyan, “Yayımladığımız verilere göre, Sivil Sözleşme Partisi hükümeti tek başına kurabilecek” yanıtını verdi.