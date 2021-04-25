Ermenistan başbakanı istifa etti

Dağlık Karabağ savaşından sonra siyasi krizin derinleştiği Ermenistan’da Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran’da yapılacak erken seçimden önce istifa etti.

Seçime kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini belirten Paşinyan, istifa kararını bir ay önce şu ifadelerle duyurmuştu: “Nisanda istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım.”

Reklam

Ordu istifaya çağırmıştı

Dağlık Karabağ’da Kasım 2020’de altı hafta süren savaştan sonra Paşinyan, Azerbaycan’a karşı yenilgiyi kabul etmişti. Bunun üzerine başkent Erivan’da binlerce insan parlamentoyu basmış ve “İsitfa” sloganları atmıştı.

Ülkede gerginliğin artmasından sonra ordu Paşinyan’dan istifa etmesini istemişti.

Paşinyan “darbe girişimi” demişti

Ordunun istifa çağrısını ‘darbe girişimi‘ olarak niteleyen Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almış, ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kararı veto etmişti.