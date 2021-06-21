İsrail’de Delta varyantı: Okullarda vakalar artıyor

İsrail’de ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantı nedeniyle okullarda Covid-19 vakalarının artmaya devam ettiği bildirildi.

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, ülkedeki okullarda geçen hafta Covid-19 vakaları üç kat arttı.

Haberde, okullarda geçen hafta 164 öğrenci ve 16 görevlide virüsün tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin okullarda görülen vakaların yüzde 70’inin Delta varyantı kaynaklı olduğuna inandığı kaydedildi.

İsrail’de 6 Haziran’dan itibaren 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da Covid-19 aşısı yapılmaya başlanmıştı.

Aktif vaka sayısında artış

AA’nın aktardığına göre aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana salgın önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı ülkede, 19 Nisan’da açık alanlarda, 15 Haziran’da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

İsrail’de 6 Haziran’da 216’ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 387’ye yükseldi.

Delta varyantı

‘B.1.617’ olarak da adlandırılan Delta varyantı, Hindistan’da Covid-19 vakasında artışı tetiklemiş ve 40’tan fazla ülkeye yayılmasına neden olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçen ay, yüksek bulaşıcılığına atıfta bulunarak Delta varyantı için ‘endişe verici bir değişken’ olarak nitelendirmişti.

Önceki semptomların birçoğu artık aynı değil ancak ateş hala en belirgin belirtilerden. Delta’nın kendini soğuk algınlığına benzer şekilde gösterdiğini söyleyen yetkililer, insanların farkına varamamasından endişeli. Çünkü bu, yayılma hızını da artıran etkenlerden.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de de tespit edilen varyanta ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın veri açıklamadığını kaydetmişti.

Ceyhan, “Herkes, Sağlık Bakanlığı’ndan aşı oranları, aşı ile ilgili bilgiler bekliyor. Fakat, Sağlık Bakanlığı’ndan beklenmesi gereken en önemli bilgi Delta varyantı ne kadar? İki ay önce sayın bakan ‘5 tane Hindistan varyantı tespit ettik’ dedi ve iki aydır hiçbir bilgi yok” diye konuşmuştu.



