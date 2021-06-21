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Yaramazlara biraz batar!

Müsilaj Ege’ye doğru ilerliyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Çanakkale Boğazı çıkışında müsilaj kümeleri (deniz salyası) görüntüledi.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’na yayılan müsilaj son dönemde en önemli gündem maddelerinden biri. Uzmanlar, “Marmara ölüyor” diyerek durumun ciddiyetini anlatıyor. Denizin görüntüleri dünya basınında da yer buldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 Haziran’da Marmara için ‘Koruma Eylem Planı’nı açıklamış, 8 Haziran’da ‘temizlik seferberliği’ başlatılmış, 15 Haziran’da ‘müsilaj’ toplantısı düzenlenmişti.


Prof. Sarı, 19 Haziran’da çektiği görüntüleri bugün Twitter’da paylaştı. Görüntülerin Çanakkale Boğazı çıkışında çekildiğini belirten Sarı, “Seddülbahir civarı 7-17 metre arası müsilaj kümeleri” notunu düştü.

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