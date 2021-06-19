‘Müsilaj zehirsiz’ açıklaması inandırıcı olmadı: Balık satışları daha da düştü

Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) hem balık avını hem de balık satışlarını olumsuz etkiledi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Haziran’daki ‘müsilaj’ toplantısının ardından “Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde, bugün itibariyle tehlikeli atık veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik” demişti.

İstanbul Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, balıkçıların ocak ayından bugüne avlanma oranının yüzde 80-90 gerilediğini anlattı.

Kartal, 90’lı yıllarda Haliç’in boşaltıldığı dönemde de müsilaj oluştuğunu ancak bu kadar etkili olmadığını belirterek, “Ama bu çok daha fazla ve etkili. Ağ atmamız, balık tutmamız bile çok zor. Ağ denizde çalışmıyor. Gözleri kapanınca ağlarımız batıyor. Attığınız ağı bir daha bulamayabiliyorsunuz” dedi.

Kartal şöyle devam etti: “Bu durumda balık tutsanız da zaten balık satışı yok. Eline bir belge, kağıt alan ‘Ben yetkiliyim’ diyen -yani üniversiteler, mecburen demek zorundayım- Hocalarımız ‘Yok balık yenmez yok ölürsün, yok kalırsın…’ Bunun temsilcisi Tarım Bakanlığı. Tarım Bakanlığı’mızın Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü diyor ki, ‘Balıklarda şu anda bir bulguya rastlanmamıştır.’ Maalesef bunun dışında yine yetkisiz insanlar balıkla ilgili ‘yenir-yenmez’ gündemi yaratıyor. Haftalardır numune veriyoruz. Bu numunelerden şu ana kadar bize bir zararlı bir şeyin çıktığı söylenmedi. Bunun da yetkili makamı Tarım Bakanlığı, il müdürlükleri, genel müdürlüğümüzdür. Oradan da bir haber gelmeyince nedendir bilinmez bu tür bir yaygara var ortalıkta. Tabii ki eğer sağlıkta sorun varsa, balığın sıkıntısı varsa biz de ‘Hayır’ diyeceğiz.”

Salgının ardından müsilaj

Beşiktaş Balıkçılar Çarşısı’nda 25 yıldır esnaflık yapan Cengiz Çınar ise bu süreçte kendisinden balık alanlardan olumsuz bir geri dönüş almadığını belirttt: “Genel olarak iş ortamı kötüydü, cirolar tamamen düştü. Profesörün biri çıkıyor ‘Balık yiyin’ diyor öbürü ‘Yemeyin’ diyor. Bu nasıl bir şey? Bu şeyin adı konulsun, insanları böyle kandırmak, aldatmak iyi bir şey değil. Bize de yazık, günah. Zaten pandemi dönemindeyiz, sıkıntı yaşadık. Bir de bu müsilaj çıktı iyice kötü oldu.”

Karaköy Balıkçılar Çarşısı’nda 45 yıldır esnaflık yapan balıkçı Kahraman da müsilaj nedeniyle satışların epey düştüğünü kaydetti: “Her profesör televizyonlara çıkıyor, biliyorlar veya bilmiyorlar kendi kafalarına göre bir yorum yapıyorlar. Ben 45 senedir bu işi yapıyorum, çocuklarım hepsi balıklarla büyüdü. Öyle bir şey olsaydı denizde balık ölür. Bizim kendi araştırmamız var, Su Ürünleri’nin araştırması var yani müsilajın balığa herhangi bir zararı yok. Fakat sadece sahillerdeki kirlilikten, bir de havasızlıktan dolayı alttaki balıklar kıyıdan, derin sulara kaçıyor. Olay bundan ibarettir. Yüzde 90’dan belki daha fazla şu anda zaten iş yapamıyoruz. Öyle bir şey olsa balık ölü gelir, balık canlı geliyor. Daha önce bu oranda bir düşüş yaşandı mı? Hiç hatırlamıyorum. Sadece 78’de bir gemi patlamasından dolayı Haydarpaşa Limanı’nın orada o zaman bir düşüş yaşanmıştı onun haricinde hiç hatırlamıyorum.”