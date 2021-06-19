Müsilajdan sonra hidrojen sülfür tehlikesi: Marmara’da ölümcül gaz yukarı çıkıyor

Marmara Denizi müsilajdan sonra şimdi de ölümcül gaz tehlikesiyle karşı karşıya. Deniz salyası olarak da bilinen müsilaja çözüm aramak için denize açılan uzmanlar 110 metre derinde rastlanan hidrojen sülfürün, 34 metre derinliğe kadar çıktığını gözlemledi.

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R/V Alemdar II araştırma gemisiyle Marmara Denizi’ne açılan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü uzmanları, canlı yaşamını yok eden hidrojen sülfürün yukarı doğru çıktığını, müsilajın da denizin yüzeyinden dibe doğru çökeldiğini tespit etti.

Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre, araştırma ekibinden kimyasal oşinograf Prof. Dr. Nuray Çağlar ölümcül gazla ilgili şunları söyledi: “İzmit Körfezi’ne yabancı olmayan bu gazın 110 metrelerden şimdilerde 34 metreye kadar çıkması bizi düşündürüyor. 34 metrede litrede 2 miligram olan hidrojen sülfür 157 metreden sonra 4.5 miligrama kadar çıkıyor.”

Çınarcık Çukuru’nda da görülmüştü

Enstitü tarafından uzun yıllardır takip edilen 45C kodlu 1270 metre derinliğindeki Çınarcık Çukuru’ndaki istasyonda gelişmiş oşinografik ekipmanlarla yapılan ölçümlerde canlı yaşamını yok eden hidrojen sülfür tespit edilmişti.

Körfezde hidrojen sülfürün yeni olmadığını belirten Profesör Çağlar, “1999 depreminin ardından 1 yıl süren çalışmalarımızda 110 metreden sonra varlığını tespit etmiş ve bilimsel makale olarak sunmuştuk” dedi.

‘Oksijensizlik artabilir hatta kalıcı olabilir‘

Müsilaj tabakalarının da yüzeyden dibe doğru çökeldiğini gözlemlediklerini söyleyen Çağlar uyardı: “Organik madde yani müsilaj çözülürken sudaki çözünmüş oksijeni tüketiyor. İzmit Körfezi, Marmara denizi sularıyla yenileniyor ama hidrojen sülfür ortadan kalkmıyor. Henüz yazın başında olmamız ilerleyen süreçte bozulmanın hızlanacağını işaret ediyor. Oksijensizlik artabilir hatta kalıcı olabilir.”

Müsilajın denizin dibine doğru indiğini ve oradaki yaşamı tehdit ettiğini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Erdek Körfezi’ne yaptığı dalışla gözler önüne sermişti.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Prof.Sarı, “Deniz dibindeki süngerlerin son hali! Hepsi ölmüş!” demişti.