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Yaramazlara biraz batar!

Yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

Bingöl’de ağaçta yaralı ve asılı halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kiğı-Yayladere kara yolunda bir baykuşun ağaçta asılı hareketsiz durduğunu ve uçamadığını fark eden bir kişi, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.


Sağ kanadının kırık olduğu anlaşılan baykuş, ilk tedavisinin ardından Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Fotoğraf: www.orman.gen.tr

Kulaklı orman baykuşu benekli ve çizgilidir; büyük, dimdik duran ve gece gezen bir türdür.

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