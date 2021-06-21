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Yaramazlara biraz batar!

Usain Bolt’un ikizleri oldu

100 ve 200 metrede dünya rekorlarının sahibi, Jamaikalı atlet Usain Bolt, ikizleri olduğunu ve oğullarının adlarını Thunder ve Saint Leo koyduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Instagram

Geçen yıl mayıs ayında ‘Olympia Lightning’ adını verdiği bir kızı olan Bolt’un açıklaması, dün kutlanan Babalar Günü’nde geldi. Bolt, Instagram hesabı aracaılığıyla mutlu haberi takipçilerine duyurdu. Çocuklarının annesi Kasi Bennett ve üç çocuğuyla çekilen fotoğrafını paylaştı. Bennett de bebeklerle bir kare fotoğrafını paylaşarak Bolt için, “Bizim miniklerin mükemmel babası” yazdı.


Çift ikizlerin doğum tarihini açıklamadı.

Bolt ve Bennett’in ikizlerinin isimlerine gelince, St. Leo Bolt’un isimleri. Thunder ise gök gürültüsü anlamına geliyor.

2017’de atletizmden emekli olan ‘dünyanın en hızlı adamı’ sonrasında profesyonel futbolcu olarak kariyerine devam etti. 2019’da profesyonel sporu bıraktı.

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