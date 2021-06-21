Çikolata üreticisi, 48 liraya kozmetik firmasının sahibi oldu

Britanyalı çikolata üreticisi Hotel Chocolat ‘tatlı bir anlaşma’ya imza attı. 4 sterlin (48,73 lira) ödeyerek ‘Rabot 1745’ adlı, kakaodan elde edilen kozmetik ürünleri satan ve yüzde 47 hissesine sahip olduğu şirket hisselerinin geri kalanını da aldı.

Fotoğraf: BBC

Şirket, beş yıl önce kurulan ve geçen yıl 400 bin sterlin zarar eden Rabot 1745’in satın alınan hisselerinin maliyeti, lüks çikolata markasının en ucuz bir kutu ürününden -5 sterlin (60,93 lira)- daha düşük.

Hotel Chocolat’nın yönetimi, kakaonun yanı sıra başka doğal malzemelerden de üretim yapan ve paketlemede geri dönüştürülebilen malzeme kullanan kozmetik firmasını zarar etmekten kurtarabileceklerine inandıklarını açıkladı. Kozmetik ürünlerin kalitesinin korunacağı, daha da ileri taşınacağı vurgulandı.

4 sterlinin 3 sterlini (36,58 lira), Rabot’un yöneticisi ve Hotel Chocolat’yla yapılan anlaşmaya kadar hisselerinin yüzde 40,5’inin sahibi Andrew Gerrie’ye ödenecek. Geri kalan 1 sterlini de (12,19 lira) diğer hissedarlar paylaşacak.

Hotel Chocolat, bu ‘alışveriş’ sonrasında borçları da devraldı! Rabot’un aldığı ancak geri ödemede zorluk çektiği 744 bin sterlinlik (9 milyon 72 bin lira) krediyi de ödeyecek.