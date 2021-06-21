İstanbul’da ‘hedef nüfus’un yarısına en az bir doz aşı vuruldu

İstanbul’da 20 Haziran itibariyle toplam 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. Yaklaşık 10 milyonluk ‘hedef nüfus’un yarıdan fazlası en az bir doz aşı vuruldu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte aşılama için hedef nüfusun 30 yaş üstü ve istisnai gruptan oluştuğunu, bunun da yaklaşık 10 milyon kişi ettiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından İstanbul’un aşılama oranlarına ilişkin detayları paylaşan Yerlikaya şunları kaydetti: “İstanbul’umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibariyle, 1. doz; 5 milyon 235 bin 899, 2. doz; 2 milyon 354 bin 711. Toplamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51’e ulaştık.“

Türkiye genelinde ise bugün itibariyle 42 milyon 500 bin doz aşı uygulandı. Son olarak yaş sınırının 30’a çekildiği aşılamada aynı gün içinde randevu alıp aşı yaptırmak mümkün. İki dozu da vurulup aşısını tamamlayanların sayısı ise 14 milyon 483 bin 150. Uzmanlar sürü bağışıklığının kazanılması için toplumda en az yüzde 60 oranında aşılama yapılması gerektiğini söylüyor. Aşılama hızındaki artışa rağmen bu oran henüz Türkiye’de yüzde 17, İstanbul’da yüzde 15 düzeyinde.