3’üncü dozda temmuz planı

Covid-19 aşısında 3’üncü dozun temmuz ayında gündeme geleceği, ‘hatırlatma dozu’ adı verilen uygulamanın Sinovac ile başlayacağı belirtildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘hibrit model’ diye tanımladığı sistemde, sonbaharla birlikte, ilk aşıların üstünden en az altı ay geçtikten sonra, 3’üncü doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak denemelerin yapılacağı bildirilmişti. Haziranda aşı atağı başlatan hükümetin planına göre temmuzun ikinci yarısında 18 yaş üstü herkes en az ilk doz aşıya ulaşmış olacak. Böyle giderse 3’üncü doz da öne alınabilecek.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre hükümet yetkilileri, aşı akışı böyle devam ederse, eylül ayında toplumun yüzde 70’ine iki doz aşı yapılmış olacağını öngörüyor.

Hatırlatma dozlarıyla ilgili planlama ise sürüyor. İlk grup kişiler için 3’üncü doz aşılar temmuz ayında gündeme gelecek. Hatırlatma dozlarının Sinovac ile başlayacağı, yetkililerin buna yetecek kadar Sinovac akışının olduğu belirttiği kaydedildi. İsteyenlere üçüncü doz aşıları seçme şansı verileceği de ifade edilidi.