Prof. Şimşek’ten ‘yeni pik’ uyarısı: Eylüle kadar kalabalıklardan uzak durmalıyız

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek, ‘binlerce ölümle sonuçlanan yeni piklere’ karşı eylüle kadar kalabalıklardan uzak durma konusunda uyardı.

Fotoğraf: AA

Son dönemde vaka sayıları 5-6 bin civarında seyrederken, geçen hafta günde 1 milyon dozun üstünde aşılama yapılmıştı.

Twitter paylaşımında “Ülkemizde aşılama, sağlık çalışanlarının dünyanın hiç bir yerinde görülemeyecek fedakarlığıyla çok iyi gidiyor” diye yazan Şimşek, salgının ‘etkili aşılarla’ yeterli aşılama olmadan bitmeyeceğini söyledi.

Profesör şunları kaydetti: “Kalabalık düğün, nişan, taziye, toplantı, piknik, yemek, eğlence vs. dışarıda bile olsa çok riskli. Hele ki ülkemizde de büyük ihtimalle yayılmakta olan delta varyantının bulaşıcılığını düşününce çok daha tehlikeli. Kalabalık ortamda bulunmak zorundaysanız maskenizi çıkarmayın.”

Delta varyantı

‘B.1.617’ olarak da adlandırılan Delta varyantı, Hindistan’da Covid-19 vakasında artışı tetiklemiş ve 40’tan fazla ülkeye yayılmasına neden olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçen ay, yüksek bulaşıcılığına atıfta bulunarak Delta varyantı için ‘endişe verici bir değişken’ olarak nitelendirmişti.

Önceki semptomların birçoğu artık aynı değil ancak ateş hala en belirgin belirtilerden. Delta’nın kendini soğuk algınlığına benzer şekilde gösterdiğini söyleyen yetkililer, insanların farkına varamamasından endişeli. Çünkü bu, yayılma hızını da artıran etkenlerden.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de de tespit edilen varyanta ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın veri açıklamadığını kaydetmişti.

Ceyhan, “Herkes, Sağlık Bakanlığı’ndan aşı oranları, aşı ile ilgili bilgiler bekliyor. Fakat, Sağlık Bakanlığı’ndan beklenmesi gereken en önemli bilgi Delta varyantı ne kadar? İki ay önce sayın bakan ‘5 tane Hindistan varyantı tespit ettik’ dedi ve iki aydır hiçbir bilgi yok” diye konuşmuştu.