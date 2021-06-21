Kabineden ‘kısıtlamalarda esneme’ çıkabilir

Bugünkü kabine toplantısında 22 Haziran sonrasında uygulanacak ‘yeni kademeli normalleşme’ takvimi ele alınacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi nedeniyle geçen hafta yapılamayan toplantı bugüne alınmıştı. Saat 15:00’te başlayacak olan toplantı sonrası Erdoğan alınan kararları açıklayacak.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda kapsamlı brifing vereceği toplantıda yeni kararların alınması bekleniyor.

1 Haziran’da yürürlüğe giren ‘kademeli normalleşme’ ile hafta içi ve cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının saat 22:00’den sonra uygulanması, pazar günlerinin kısıtlama kapsamına alınması kararlaştırılmıştı. Kabinede vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama çalışmalarındaki artışa bağlı olarak pazar günü uygulanan kısıtlamaların cumartesine benzer şekilde esnetilmesi seçeneği tartışılacak.

Toplantıda hafta içi saat 22.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında saatlerin ötelenmesi de ele alınacak başlıklar arasında. Aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması da konuşulacak.

Son dönemde vaka sayıları 5-6 bin civarında seyrederken, geçen hafta günde 1 milyon dozun üstünde aşılama yapılmıştı.

Buna göre önümüzdeki dönemde AVM’lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takma zorunluluğunun devam etmesi, ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.