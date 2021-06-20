Pazar yasağı kabine gündeminde

Kademeli normalleşme sürecinde henüz kaldırılmayan pazar günü sokağa çıkma yasağına ilişkin kararın yarınki kabine toplantısında verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önündeki en önemli gündem maddesi Covid-19’la mücadelede kaydedilen aşama ve kademeli normalleşme adımları.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak. Başlıklar arasında hızlanan aşılama çalışmaları, vaka sayısındaki düşüş ve yerli aşı gibi konular var.

Toplantıda kısıtlama tedbirleri de başlıklardan biri. Normalleşmeye ilişkin yeni adımlar ve bu bağlamda pazar günleri sokağa çıkma yasağının sürüp sürmeyeceği yarın netleşecek.

Yine turizme yönelik Covid-19 tedbirleri ve sektöre KDV desteğinin uzatılması gibi konular da masada.

Kabine toplantısında ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da birer sunum yapacak.