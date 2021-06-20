Diken

Yaramazlara biraz batar!

Pazar yasağı kabine gündeminde

Kademeli normalleşme sürecinde henüz kaldırılmayan pazar günü sokağa çıkma yasağına ilişkin kararın yarınki kabine toplantısında verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önündeki en önemli gündem maddesi Covid-19’la mücadelede kaydedilen aşama ve kademeli normalleşme adımları.


Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak. Başlıklar arasında hızlanan aşılama çalışmaları, vaka sayısındaki düşüş ve yerli aşı gibi konular var.

Toplantıda kısıtlama tedbirleri de başlıklardan biri. Normalleşmeye ilişkin yeni adımlar ve bu bağlamda pazar günleri sokağa çıkma yasağının sürüp sürmeyeceği yarın netleşecek.

Yine turizme yönelik Covid-19 tedbirleri ve sektöre KDV desteğinin uzatılması gibi konular da masada.

Kabine toplantısında ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da birer sunum yapacak.

‘Kademeli normalleşme’ genelgesi

SON HABERLER

Sağlık Notları: 7 günde 7 milyon aşı

Türkiye son bir haftada çok az ülkenin ulaşabildiği başarılı bir aşı kampanyası yürütüyor. Özverili sağlık çalışanlarının büyük payının olduğu bu tablo umutlarımızı arttırıyor. En az bir doz aşı olan kişi sayısı 26 milyonu aştı ve hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Vaka sayıları da 5 bin düzeyinde sabit kalmış durumda. Haliyle gözler pazartesi günü açıklanması beklenen yeni kararlara çevrildi.

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas

Galatasaray’ın seçimli olağan genel kurulundaki oylamada Burak Elmas sarı-kırmızılıların 38’inci başkanı oldu. Süper Lig takımlarından Galatasaray, bugün 38’inci başkanını seçmek için olağan genel kurulunu topladı. İstanbul’daki Galatasaray Lisesi’nde yapılan genel kurulda üyeler 30 sandıkta oy kullandı. Başkanlık için İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Mehmet Yiğit yarışıyordu. Adayların aldıkları oylar şöyle: Burak […]

Sezgin Baran Korkmaz ABD tutanaklarında nasıl yer aldı?

Bugüne kadar Dermen itirafçı olmamak için direniyor ve tüm suçlamaları reddediyordu. Ancak Korkmaz’ın ‘eski davayla bağlantılı bir dava’ üzerine tutuklandığı yönündeki bilgi Dermen’in sonunda itirafçı olduğu anlamına gelebilir.