Kripto platformları sermaye artırıyor

Kripto para işlem platformları BtcTurk ve Paribu’nun ardından Bitci de sermaye artışına gitti.

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Kripto varlık işlem platformu Bitci 20 milyon lira olan ödenmiş sermayesini 100 milyon liraya çıkardığını duyurdu.

Bitci Teknoloji’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Çağdaş Çağlar, “Biz ilk günden bu yana sektörümüzde bir düzenleme yapılmasının gerekliliğinin altını çiziyoruz. Bu düzenlemenin önemli bir unsurunun da en az 100 milyon TL’lik bir sermaye şartı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Çağlar, bu konuda bir düzenleme yapılmış olmasa da şirketin ödenmiş sermayesini yükselterek sektöre ‘örnek olmak’ istediklerini ifade etti.

BtcTurk ve Paribu geçen hafta sermaye artışına gitmiş, Paribu 12 milyon liralık ödenmiş sermayesini 40 milyon liraya, BtcTurk de 19 milyon liralık sermayesini 100 milyon liraya çıkarmıştı.

Türkiye’de daha önce neredeyse hiçbir denetimin uygulanmadığı bitcoin gibi kripto varlıkların alışverişte kullanılması nisan ayında yasaklanmıştı. Yapılan bu ilk sınırlayıcı düzenleme ile kripto varlıkların kullanıldığı faaliyet alanları sınırlanırken, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da yetkililerin bu konuda düzenleme getirmek için çalıştığını duyurmuştu.

Nisan ayında ayrıca, Türkiye’deki kripto varlık borsalarından Thodex’te işlemlerin kapatılması ve kurucusunun yurt dışına kaçmasının ardından ise bu platformlara yönelik düzenlemeler yeniden gündeme gelmiş, şirketlere sermaye artışı şartı da tartışmalar arasında yer almıştı.