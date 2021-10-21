Akşam Postası / 21 Ekim 2021

MB’den 200 baz puanlık faiz indirimi

Merkez Bankası (MB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16’ya çekti.

İmamoğlu’ndan Bahçeli’ye: Çok dikkatli olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gezilerini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye isim vermeden “Bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsun” yanıtını verdi.

TÜGVA’nın gözünde ‘Kemalistler’: Darbe tehdidi oluşturuyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucularından olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) CHP ve Kemalistleri hedef aldığı, Balyoz ve Ergenekon davalarını da savunduğu ortaya çıktı. Vakıf ayrıca medyada Balyoz ve Ergenekon mağdurlarının yer almasından da rahatsız olmuş ve bu isimlerin ekranlara çıkarılmaması yönünde çalışma yapılması gerektiğini belirtmiş.

Kılıçdaroğlu’ndan geri adım yok: Bürokratlara yeni çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından, bugün bürokratlara yeniden seslendi.

Erdoğan’dan 10 ülkenin büyükelçisine: Bunları ağırlama lüksümüz olamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, işadamı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını talep eden büyükelçileri Türkiye’de ağırlamak gibi bir lükslerinin olmadığını söyledi.

BioNTech aşısında üçüncü doz deneyi: Olanla olmayan arasında fark var

Pfizer / BioNTech Covid-19 aşısının üçüncü dozunun Delta varyantı dahil corona virüsüne karşı etkinliği artırdığı ortaya kondu.

‘Süt banyosu’na beraat

Konya’da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo yapan çalışan ve bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi beraat etti.

İnce, 50+1 alamayacağını anlarsa, ‘İttifaka varız’ diyecekmiş

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 54 ilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, 2023 yılındaki seçimlere birkaç ay kala ’50 artı 1 alamayacaklarını anlarsa’ ittifak yapabileceklerini söyledi.

‘Yalan üretim merkezi’ videosu niye silindi?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AKP’nin CHP’yi hedef almak isterken ‘ters tepen’ animasyon videosunu ‘seviyeli propaganda’ olarak görmediğini söyledi.

MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti.

Dillere destan evlilik meğer ‘plan’mış!

Monako Prensi 3’üncü Rainier’in ABD’li oyuncu Grace Kelly’yle 1956’da dünyaevine girmesi ‘masallardaki gibi prensin prensesine kavuşması’ değil prensliği kurtarmak için yapılan ‘planlı’ bir evlilikmiş; Hollywood’dan seçilecek prensesler arasından ise ilk olarak Marilyn Monroe düşünülmüş.

İBB’den yarışma: 47 tonluk tramvayı çekecekler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un düzenlediği Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması’dan sporcular 47 tonluk tramvay aracını çekecek.