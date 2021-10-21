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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 21 Ekim 2021

MB’den 200 baz puanlık faiz indirimi

Merkez Bankası (MB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16’ya çekti.

200 bp indirim Kavcıoğlu’nun ‘biat’ mesajı mı?

Bloomberg’den faiz yorumu: Erdoğan’ın merkez bankası…

Muhalefetten faiz tepkisi: Talimatla indi; milleti fakirleştirdiğiniz yetmedi mi?

MB’nin swap hariç net rezervi eksi 35,9 milyar dolar

Faiz düştü, TL eridi

İmamoğlu’ndan Bahçeli’ye: Çok dikkatli olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gezilerini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye isim vermeden “Bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsun” yanıtını verdi.


TÜGVA’nın gözünde ‘Kemalistler’: Darbe tehdidi oluşturuyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucularından olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) CHP ve Kemalistleri hedef aldığı, Balyoz ve Ergenekon davalarını da savunduğu ortaya çıktı. Vakıf ayrıca medyada Balyoz ve Ergenekon mağdurlarının yer almasından da rahatsız olmuş ve bu isimlerin ekranlara çıkarılmaması yönünde çalışma yapılması gerektiğini belirtmiş.

Kılıçdaroğlu’ndan geri adım yok: Bürokratlara yeni çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından, bugün bürokratlara yeniden seslendi.

Erdoğan’dan 10 ülkenin büyükelçisine: Bunları ağırlama lüksümüz olamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, işadamı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını talep eden büyükelçileri Türkiye’de ağırlamak gibi bir lükslerinin olmadığını söyledi.

İddia: ‘Millet ittifakı’na üç parti daha katılabilir

BioNTech aşısında üçüncü doz deneyi: Olanla olmayan arasında fark var

Pfizer / BioNTech Covid-19 aşısının üçüncü dozunun Delta varyantı dahil corona virüsüne karşı etkinliği artırdığı ortaya kondu.

Seçimi kimin kazanacağı algısı niye önemli?

‘Süt banyosu’na beraat

Konya’da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo yapan çalışan ve bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi beraat etti.

İnce, 50+1 alamayacağını anlarsa, ‘İttifaka varız’ diyecekmiş

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 54 ilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, 2023 yılındaki seçimlere birkaç ay kala ’50 artı 1 alamayacaklarını anlarsa’ ittifak yapabileceklerini söyledi.

Uzmanlardan okullar için çağrı: Antijen testlerine başlansın

‘Yalan üretim merkezi’ videosu niye silindi?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AKP’nin CHP’yi hedef almak isterken ‘ters tepen’ animasyon videosunu ‘seviyeli propaganda’ olarak görmediğini söyledi.

Arınç: Birileri tarafından maaşa bağlanan siyasetçi tiplerden değilim

MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti.

Dillere destan evlilik meğer ‘plan’mış!

Monako Prensi 3’üncü Rainier’in ABD’li oyuncu Grace Kelly’yle 1956’da dünyaevine girmesi ‘masallardaki gibi prensin prensesine kavuşması’ değil prensliği kurtarmak için yapılan ‘planlı’ bir evlilikmiş; Hollywood’dan seçilecek prensesler arasından ise ilk olarak Marilyn Monroe düşünülmüş.

İBB’den yarışma: 47 tonluk tramvayı çekecekler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un düzenlediği Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması’dan sporcular 47 tonluk tramvay aracını çekecek.

SON HABERLER

Seçimi kimin kazanacağı algısı niye önemli?

AKP’nin ‘yenilmezlik’ algısı Ankara ve İstanbul’u kaybetmesiyle ağır bir darbe yemişti. Şimdilerde ‘yenilebilir’ olduğu yerleşik bir kanaate dönüşüyor. Bu, muhalefete büyük bir psikolojik ve taktik üstünlük sağlıyor. Soru; muhalefet partileri ve muhalif kesimler bu üstünlüğü seçimlere kadar sürdürüp, yönetebilecekler mi?

Ortayolculuk da aklın katilidir!

Normalde böyle zamanlar farklı farklı siyasi akımların, değişik değişik siyasetler kurmaları için müsait zamanlardır. Bizim normalimiz yok tabii, o yüzden yine her taraftan ortayolculuk fışkırıyor. ‘Aman AKP’nin işine yarar’ tayfası, siyasetin sağını solunu sade suya tirit bir ortayolculuğa angaje etmek için kendini yırtıyor.

Dillere destan evlilik meğer ‘plan’mış!

Monako Prensi 3’üncü Rainier’in ABD’li oyuncu Grace Kelly’yle 1956’da dünyaevine girmesi ‘masallardaki gibi prensin prensesine kavuşması’ değil prensliği kurtarmak için yapılan ‘planlı’ bir evlilikmiş; Hollywood’dan seçilecek prensesler arasından ise ilk olarak Marilyn Monroe düşünülmüş.

Trafik sigortasında ‘çok ciddi’ artış bekleniyor

Sigorta Acenteleri Birliği Başkanı Turusan Bağcı, zorunlu trafik sigortasında asgari teminatların artırılması sonrası primlerde zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi ve ekledi: “Sigorta şirketleri zaten kar etmiyor. Çok ciddi bir artış söz konusu olacaktır.”