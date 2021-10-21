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Yaramazlara biraz batar!

‘Süt banyosu’na beraat

Konya’da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo yapan çalışan ve bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi beraat etti.

Meram ilçesindeki merkezin çalışanlardan birinin kazana doldurulan sütle banyo yaptığı görüntüler 26 Ekim 2020’de sosyal medyada paylaşılmıştı. Firmanın faaliyetine son verilmiş ve idari para cezası uygulanmıştı.


5 Kasım 2020’de gözaltına alınan şüpheliler Emre Sayar ve Uğur Turgut, 6 Kasım’da tutuklanıp cezaevine gönderilmiş, beş gün sonra tahliye edilmişti.

Şüpheliler hakkında ‘zehirli madde katma’ suçundan ikişer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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