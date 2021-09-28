‘Süt banyosu’ davasında yeni ifade

Konya’da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişinin yargılanmasına devam edildi.

Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Uğur Turgut ile taraf avukatları katıldı, diğer sanık Emre Sayar katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa C., olaydan yaklaşık bir hafta önce söz konusu iş yerinde çalışmaya başladığını söyledi.

Temizlik kazanıymış

O gün akşam saatlerine kadar çalıştığını dile getiren Mustafa C. şunları söyledi: “Uğur orada müdürlük yapıyordu. Ben de o gün yapmam gereken temizlik işlerini yaptıktan sonra sanık Emre’ye, ‘İşin bittiyse gidelim’ dedim. O da bana işi olduğunu, daha sonra çıkacağını söyledi. Ben o gün sanık Uğur’un olay yerinde olup olmadığını hatırlamıyorum ama sanık Emre’nin temizlik kazanına su doldurduğunu, 5 litre kadar da süt kazanından ‘süt artığı’ olarak tabir edilen sütü alıp temizlik kazanına boşalttığını gördüm.”

Mustafa C., kullanılan kazanın temizlik kazanı olduğunu ve içerisinde genellikle temizlikte kullanılan maddelerin bulundurulduğunu belirtti.

Duruşma ertelendi

Sanık Uğur Turgut ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin kazana doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020’de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı. 5 Kasım’da gözaltına alınan şüpheliler Emre Sayar ve Uğur Turgut, 6 Kasım’da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş, 11 Kasım’da da tahliye edilmişti.

Şüpheliler hakkında ‘zehirli madde katma’ suçundan ikişer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.