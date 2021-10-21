İnce, 50+1 alamayacağını anlarsa, ‘İttifaka varız’ diyecekmiş

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 54 ilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, 2023 yılındaki seçimlere birkaç ay kala ’50 artı 1 alamayacaklarını anlarsa’ ittifak yapabileceklerini söyledi.

Balıkesir Öğretmenevi’nde basın mensuplarına gündemi değerlendiren İnce, ortada seçim yokken, birkaç yıl sonrası için şimdiden ittifak yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

İnce sözlerini şöyle sürdürdü: “O zaman birleştirsinler bu partileri daha iyi. Sanki amca oğlu, dayı oğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle parti olur mu? Birleştirin de elektrik, su parası iki ayrı yerden ödemeyin bari. Sizin hiç mi iddianız yok? Siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler, (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’ı yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti, tek başına çıkar, ‘Ben hazırım’ der. Programım, tüzüğüm, kadrolarım, genel başkanım, hazır. Biz hazırız, Türkiye’yi yönetmeye. Örgütleniyoruz Türkiye’de 54 ilde kurduk, bu hafta 55’inciyi kuracağız. İlçelerimizi kuruyoruz. Hazırlanıyoruz. ‘İttifak yapmaz mısın?’ Yaparız kardeşim, seçime kalır üç ay, bakarız durumumuza, 50 artı 1 alamıyoruz. ‘Biz de varız ittifaka’ deriz. Ne için varız ittifaka? Bu iktidarı göndermek için varız.”

‘Baraj korkumuz yok ama yüzde 10 yüksek’

İnce, bir gazetecinin seçim barajının düşürülmesi tartışmalarıyla ilgili sorusunu yanıtladı. AKP ve MHP’nin hazırladığı seçim yasası taslağında barajın yüzde 7’ye düşürülmesi öngörülüyor.

Yeni kurulan bir parti oldukları için baraj konusunda ‘yanlış anlaşılmak istemediklerini, baraj korkularının olmadığını’ vurgulayan İnce, şöyle konuştu: “Hiç öyle bir derdimiz yok. Özgüvenimiz, Allah’a şükür yerinde ama ‘Yüzde 10 yüksek mi’ dersen bence yüksek. Öteden beri savunduğumuz bir şey bu. Temsilde adalet, yönetimde istikrar diyoruz. 50 artı 1 alan yönetimde istikrar oluyorsa, temsilde adalet olmuyor burada. Yüzde 9,5 dışarıda kalıyor. Bu doğru değil, bu düşmeli.”