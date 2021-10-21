İmamoğlu’ndan Bahçeli’ye: Çok dikkatli olsun

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gezilerini eleştiren MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli’ye isim vermeden “Bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsun” yanıtını verdi.

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Bahçeli, İmamoğlu’nun Gümüşhane ve Elazığ gezileri sonrası “Görev sahası İstanbul’la sınırlı bu belediye başkanının il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir? Varmak istediği yer neresidir, neyin hazırlığı içindedir” demişti.

İmamoğlu: Daha adaletli düşünmelerini tavsiye ediyorum

Mecidiyeköy meydanı incelemesinde gazetecilerin sorularına “Bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsunlar” şeklinde cevap veren İmamoğlu şunları söyledi: “Beni eleştiren bazı siyasi partiler var. Görüyorum, duyuyorum. Benim de kurumuma, İstanbulluya hizmet etmiş bir insan adına Gümüşhane’de bir okul yaptırıyorum. Ve o kişi (Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren İBB şirketi İSTAÇ’ın eski Genel Müdürü Mustafa Canlı) üç dönem MHP adına Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı. Gümüşhane’de, MHP adına belediye başkanlığı yapmış, İBB’ye de 1,5 sene hizmet yapmış bir insanın adına, manevi bir hizmeti yaptıktan sonra benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına, bana bir tebrik telefonu açsaydı kıymetli Genel Başkan; mutlu olurdum. Bu bilgiyi, bu detayı kendilerine ulaştırayım. Bu şekilde daha adaletli düşünmelerini tavsiye ediyorum. Bizim Genel Başkan’ımızla olan diyaloğumuz, irtibatımız güçlenerek devam edecektir.”

İmamoğlu, geziler için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da izin aldığını doğruladı.

KYK yurtları

Devletin hiçbir kurumunun, bir siyasi partiye ya da bir siyasi alana ait olmadığını vurgulayan İmamoğlu şunları kaydetti: “Biz bu sürece, bu bağlamda bakıyoruz. Gençlerimiz, sorunları vardır. Gençlerimiz mutsuzdur. Gençlerimizin geleceğe dair bakışlarında ne yazık ki negatif bir takım düşünceleri vardır. Bunu tedavi etmek ve rehabilite etmek de bizim gibi yöneticilerin sorumluluğudur. İş birliğine ihtiyaç vardır. Gerçek durum budur. Bunlar da mizansen değildir. Bu durumu düzeltmek de hepimizin sorumluluğudur. Biz, o göreve talibiz. Bıraksınlar, müsaade etsinler. Yazışmaları da yapın dedim arkadaşlara. Biz, destek olmak istiyoruz. Gençlerimize nasıl ki İstanbul’da en ucuz öğrenci ulaşımını sunduk, nasıl ki İstanbul tarihinde ilk defa İBB olarak yurt imkanı sunduk, bu anlamda da destek olmak istiyoruz. İşin özeti budur. Lütfen destek olsunlar”.