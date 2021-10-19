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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’nun ziyaretleri, Bahçeli’nin gözünden kaçmamış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yunanistan ile Türkiye’nin bazı kentlerini ziyaret etmesini eleştirdi.

İmamoğlu, eylül ayında Yunanistan’a giderek başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüşmüştü. İBB başkanı geçen günlerde de önce Karadeniz kentlerine gitmiş, daha sonra Diyarbakır’da sergiye katılmıştı.


Meclis’teki grup toplantısında sözü İmamoğlu’na getiren Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘bürokratlara değil İmamoğlu’na kafa yormasını, fazla serbest bırakmaktan sakınması gerektiğini’ söyledi.

MHP lideri, İmamoğlu’nun sadece boş zamanlarında belediye binasına ve İstanbul’a uğradığını savunarak “Bu şahsın gezmediği, gitmediği yer neredeyse kalmamıştır. Gözümüzden kaçtığı sanılmasın, sipariş bir senaryo devrededir” dedi.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Görev sahası İstanbul’la sınırlı olan bu belediye başkanının il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir? Varmak istediği yer neresidir? Hatta Yunanistan ziyaretine niye ihtiyaç duymuştur? Neyin hazırlığı içindedir? Kimlerin dolduruşuna gelmiştir? Başbakanlık hülyaları eşliğinde eve dönme kulvarına giren İP Başkanı, Fatih benzetmesiyle taltif ettiği şahsı nereye, hangi girdaba çekmeyi planlamıştır? CHP ve İP oyun içinde oyundur. Birbirlerine güvenmeyen bir ittifaka bu millet hiç güvenir mi? Birbirlerine çalım atmak için fırsat kollayan fikirsiz, hedefsiz, ruhsuz ve samimiyetsiz curcuna ittifakına Türkiye teslim edilir mi? Cumhur buna asla ‘Tamam’ demez, millet kökü dışarıda, özü yabancı başkentlerde olan CHP’sinden İP’ine, HDP’sinden diğerlerine kadar zilletin bütün ortaklarına demokrasiyle direnir, geldikleri gibi de yollamasını mutlaka bilir.”

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