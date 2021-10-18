Eylül ayında en popüler liderler Yavaş ve İmamoğlu; Erdoğan dördüncü

MetroPOLL araştırmanın verilerine göre eylül ayında en popüler lider yüzde 56’yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olurken onu yüzde 47’yle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yüzde 41’le dördüncü oldu.

Fotoğraf: Twitter

Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre üçüncü sırayı yüzde 44’le İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aldı. Beşinci en popüler lider yüzde 33’le Devlet Bahçeli olurken onu yüzde 31,4’le CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yüzde 29,6’yla CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel izledi.

Ankette Akşener dışındaki tek kadın 12’nci sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu.