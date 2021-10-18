İmamoğlu Rus gazetesine konuştu: İktidarın gidişini bekleyecek sabrımız var

Rusya’nın en yüksek tirajlı iş dünyası gazetesi Kommersant’a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu iktidarın demokratik prosedürler dahilinde gidişini bekleyecek kadar sabrımız var” dedi.

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Kommersant’tan Marianna Belenka, 2023’teki seçimlerin olası adayları arasında bulunduğunu söylediği İmamoğlu’yla konuşarak ülkenin en büyük kentinde ‘muhalif başkan’ olmanın nasıl olduğunu, siyasi hedeflerini ve Rus-Türk ilişkilerinin geleceğine bakışını sordu.

Sputnik’in aktardığına göre İmamoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) örneği üzerinden yöneltilen ‘iktidarla yaşanan bu tür çatışmaların ne kadar ileri gidebileceği’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu periyodik olarak yaşanıyor. Biz özellikle çatışma arayışı içinde değiliz. Merkezi hükümetin bazı temsilcileri onları provoke ediyor. Onlar bunun kendileri için faydalı olacağını düşünürken biz her zaman hukukun tarafında yer alıyoruz ve çıkarlarımızı sonuna kadar koruyoruz. Bu kişilerin geçici olduğunu her zaman söylüyoruz.

Bugün iktidardalar ancak yarın orada olmayacaklar. Bir zamanlar mevcut cumhurbaşkanının söylediği ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder’ sözünü hatırlatmak istiyorum. İktidarı kaybetmekte olduklarını ve az zamanlarının kaldığını anlıyorlar. Bu iktidarın demokratik prosedürler dahilinde gidişini bekleyecek kadar sabrımız var.”

‘İttifak en iyi adayı öne çıkaracak’

İBB başkanı, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya cevaben ‘şu anda Türkiye’de kişisel tercihler ve hırslarından söz edemeyeceklerini’ söyledi.

İmamoğlu, “İstanbul belediye başkanlığına nasıl aday olduğumu hatırlıyor musunuz? Bana teklif ettiler ve ben de kabul ettim. Muhalif ittifakın bu konu üzerinde çalışacağını ve en iyi adayı öne çıkaracağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘Rusya’yla ilişkide cumhurbaşkanlarının değişmesinden hiçbir şey kaybetmeyiz‘

İBB başkanına yöneltilen bir diğer soru şu oldu: “Rusya ve Türkiye ilişkilerinin büyük oranda Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kişisel sempatilerine bağlı olduğu düşünülüyor. Türkiye’de iktidarın değişmesi halinde Ankara ile Moskova arasındaki işbirliği perspektifi nasıl olur?”

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin yalnızca bu ülkelerin liderleriyle sınırlandırılamayacağını belirten İmamoğlu şunları söyledi: “İlişkilerimiz 500 yıldan ötesine uzanıyor. Şu anda iki ülkenin devlet başkanı ve cumhurbaşkanı arasında iyi kişisel ilişkiler varsa, bu faydalı. Ancak cumhurbaşkanlarının değişmesinden hiçbir şey kaybetmeyiz, hatta yeni fırsatlar bile doğabilir. Her halükarda bizler komşuyuz ve her iki ülke de bu bölgede önemli aktörler. Bu nedenle iyi ilişkilerimiz olması ve iyi ilişkilerimiz var ve ancak eğer iki ülkenin devlet başkanı ve cumhurbaşkanı arasında iyi kişisel olursa bu ilişkiler daha iyi olabilir. Ancak eğer kişisel ilişkiler iyi değilse, bu yine de ikili ilişkilere engel teşkil etmez.”

‘Kanal İstanbul başlamadı; teknik dayanağı bile yok’

Kanal İstanbul’un kabul edemeyecekleri bir proje olduğunu vurgulayan İmamoğlu, başladığı duyurulan bu projeyi durdurup durduramayacakları sorusuna şu yanıtı verdi: “Hükümet sadece proje başlamış gibi yapıyor ama durum öyle değil. Temel atma töreni olarak ilan ettikleri şey, sadece kanalın inşa edilmesinin planlandığı bölgede bulunan bir çevre yolunun yapılmasıyla ilgili. Aslında bu projenin teknik dayanağı bile yok, proje hazır değil.”