İmamoğlu’ndan Bahçeli’ye ‘jet yanıt’: Beni ne kadar seviyormuş…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyaretlerini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, eylül ayında Yunanistan’a giderek başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüşmüştü. İBB başkanı geçen günlerde de önce Karadeniz kentlerine gitmiş, daha sonra Diyarbakır’da sergiye katılmıştı.

Bahçeli de İmamoğlu’na “Görev sahası İstanbul’la sınırlı olan bu belediye başkanının il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir? Varmak istediği yer neresidir” diye tepki göstermişti.

İBB başkanı, MHP liderine kısa süre içinde yanıt verdi.

Cumhuriyet’ten İrem Yavuz’un haberine göre İmamoğlu, NKolay İstanbul Maratonu’nun basın toplantısında şunları söyledi: “Söylediklerinden şimdi haberim oldu. Beni ne kadar seviyormuş Bahçeli. Sürekli benim yaptıklarımı takip ediyor demek ki.”