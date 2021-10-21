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Yaramazlara biraz batar!

‘Yalan üretim merkezi’ videosu niye silindi?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AKP’nin CHP’yi hedef almak isterken ‘ters tepen’ animasyon videosunu ‘seviyeli propaganda’ olarak görmediğini söyledi.

Geçen mayıs ayında, CHP’nin Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar doların akıbetini sorduğu günlerde, AKP de animasyon hazırlayarak sosyal medyadan paylaşmıştı.


Söz konusu videoda CHP genel merkez binasında bir ‘çılgın profesör’ CHP liderine yalanlar üretiyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “128 milyar dolar nerede” diye soruyordu. Bu nedenle Twitter’da yeniden 128 milyar dolar tartışması gündeme gelmesinin ardından paylaşım silinmişti.

TV Net’teki ‘Zor Sorular’ programına katılan Dağ, animasyonun partinin sosyal medya hesaplarından neden kaldırıldığına dair soruyu yanıtladı.

“Amaç hasıl oldu” diyen AKP’li yönetici, CHP genel merkezinde ‘yalan konusunda bir çalışmanın bulunduğunu kodlamayı amaçlayan’ filmin devamının gelmeyeceğini söyledi.

Dağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın animasyonu yayınlanmadan izlemediğini belirterek şunları kaydetti. “İzledikten sonra eleştirileri oldu. Tanıtım ve medya başkanlığı olarak kendi inisiyatifimizle yaptığımız bir işti. Yayınlandıktan sonra haberi oldu. (Erdoğan) Animasyon tarzında bir propagandayı seviyeli bir propaganda olarak görmedi büyük ihtimalle. Daha farklı propagandanın olması gerektiğini düşündü. Bize o konuda eleştirileri oldu.”

Dağ, sunucunun “AK Parti için animasyonla kendisini ifade etmek devri kapandı mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Animasyonla ifade ederiz ama resmi değil gayri-resmi kanallardan bunu yaparız. Animasyonun ve çizgi filmin belirli bir yaş altında etkili olduğunu bu süreçte görmüş olduk.”

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