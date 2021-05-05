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Kılıçdaroğlu’ndan AKP’nin videosuna yanıt: Asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin Twitter hesabından paylaşılan videoya yanıt verdi: “Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak.”

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

AKP’nin Twitter hesabı üzerinden ‘yalan üretim merkezi’ başlıklı, Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın yer aldığı bir animasyon video paylaşılmıştı.

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Paylaşım, alay konusu oldu ve kısa süre sonra #128MilyarDolarNerede etiketi gündemde birinci sıraya oturdu.

CHP lideri söz konusu videoya cevap niteliğinde, AKP’li yetkililerin ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Merkez Bankası rezervlerinden kaybolan 128 milyar dolarla ilgili birbirini tutmayan açıklamalarının yer aldığı başka bir video paylaştı.

Videonun sonunda konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Sevgili halkım soru soruyoruz, her gün ayrı bir cevap alıyoruz. Şimdi de Z kuşağı çizgi film seviyor diye benim çizgi filmimi yapmışlar. Allah bunlara akıl fikir versin. Bekleyin bekleyin, bu Z kuşağı önümüzdeki seçimlerde sizi çizgi film yapacak.”

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