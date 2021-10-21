MB’nin swap hariç net rezervi eksi 35,9 milyar dolar

Merkez Bankası’nın (MB) brüt rezervlerindeki artış bu haftada da devam etti. Ancak swap hariç net rezervler hala eksi 35,9 milyar dolar seviyesinde.

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MB’nin toplam rezervleri 135,96 milyar dolarla tüm zamanların zirvesini 2013 yılının aralık ayında görmüştü.

Son dönemde yaşanan rezerv artışları ise büyük oranda swap anlaşmaları, zorunlu karşılık düzenlemeleri, IMF kaynağı, reeskont dönüşleri ve cevherden altın alımıyla meydana geldi.

MB tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre 15 Ekim’de bankanın elinde bulunan toplam brüt rezervler 2 milyar 266 milyon dolar artarak 125,8 milyar dolara ulaşmış.

Bankanın net rezervi 32,1 milyar dolar seviyesinde. Toplam swapların payının ise 68,1 milyar dolar olduğu görülüyor.

Swap hariç net rezerv hesaplandığında ise rakam eksi 35,9 milyarda.

Rezervlere etki eden swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

Türkiye’nin Çin, Katar ve Güney Kore’yle swap anlaşmaları bulunuyor.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından swaplar hariç rezervlerin çok düşük kaldığı yönündeki eleştirilere de yanıt vermişti.

Kavcıoğlu rezerv hesaplarının IMF’nin tanımına uygun olduğunu belirterek şunları söylemişti: “Türkiye şu an yaklaşık 125 milyar dolar üzerinde bir rezerv noktasına geldik yedi aylık süreçte. 35 milyar dolara yakın bir rezerv artışımız oldu. Ben arkadaşlardan bunun da konuşulmasını tartışılmasını beklerim. Bu Türkiye açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından önemli ve ekonomik olarak güzel bir gelişmedir.”