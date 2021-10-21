BioNTech aşısında üçüncü doz deneyi: Olanla olmayan arasında fark var

Pfizer / BioNTech Covid-19 aşısının üçüncü dozunun Delta varyantı dahil corona virüsüne karşı etkinliği artırdığı ortaya kondu.

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Takviye doz olarak bilinen üçüncü doz aşı için yapılan ve 16 yaş üzeri 10 bin kişinin katıldığı üçüncü faz deneylerinde hastalığa karşı etkinlik oranı yüzde 95,6 olarak açıklandı.

Yaş ortalaması 53 olan katılımcıların yarısından fazlası 16-55 yaş arası ve yüzde 23’ü ise 65 yaş üstüydü.

Şirketlerin açıklamasında üçüncü faz deneyinin Delta varyantını yaygın olduğu dönemde yapıldığı vurgulandı.

Deneyde ikinci dozla üçüncüsü arasında geçen zamanın ortalama 11 aydı. Üçüncü doz yaptıranlar arasında yalnızca beş vaka görülürken, plasebo yaptıran grupta vaka sayısı 109 çıktı.

İki dozdan sonra aşıda etkinliğin yüzde 96’dan dört ayda yüzde 84’e düştüğü belirtildi.

Üçüncü dozda üçüncü faz deneyi sonuçlarının hakemli yayınlara, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) ile diğer düzenleyici kurumlara mümkün olan en kısa sürede sunulacağı belirtildi.