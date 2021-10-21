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Yaramazlara biraz batar!

İBB’den yarışma: 47 tonluk tramvayı çekecekler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un düzenlediği Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması’dan sporcular 47 tonluk tramvay aracını çekecek.

Geçen yılki yarışmadan…

Strongman, yarışmacıların kamyon, tır gibi araçları hareket ettirerek ya da ekstrem ağırlıkları kaldırarak güç gösterisi yaptığı bir spor türü.


Metro İstanbul’un Türkiye Powerlifting, Strongman ve Streetworkout Federasyonu işbirliğiyle 24 Ekim’de düzenleyeceği etkinlikte ilk olarak Metro İstanbul çalışanlarından oluşan dokuz takım arasında tren çekme yarışması yapılacak.

Ardından Milli Sporcu Cenk Koçak ve profesyonel strongman sporcuları Bora Güner, Fatih Karaca, Gökhan Çiçek, Oktay Akay, Ozan Yaykır, Tuna Sivas ve Tuna Tavus yarışacak. Metro İstanbul Alibeyköy Yerleşkesi’ndeki yarışmada sporcular T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında kullanılan 46,9 ton ağırlığındaki tramvay aracı çekecek.

Geçen yıl ilki düzenlenen yarışmada 33,5 ton ağırlığındaki treni çekilmişti.

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