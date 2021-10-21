Dillere destan evlilik meğer ‘plan’mış!

Monako Prensi 3’üncü Rainier’in ABD’li oyuncu Grace Kelly’yle 1956’da dünyaevine girmesi ‘masallardaki gibi prensin prensesine kavuşması’ değil prensliği kurtarmak için yapılan ‘planlı’ bir evlilikmiş; Hollywood’dan seçilecek prensesler arasından ise ilk olarak Marilyn Monroe düşünülmüş.

Fotoğraf: www.hellomonaco.com

Curiosity Sream’de yayınlanan belgesel ‘Royals: Keeping the Crown’, 2005 yılında ölen prens ile 1982’de hayatını kaybeden Kelly’nin evliliğine ilişkin ayrıntıları gözler önüne serdi. Anlaşılan o ki dillere destan bir düğünle yapılan evlilik 2’nci Dünya Savaşı sonasında çökmenin eşiğine gelen prensliği kurtarma planından ibaretmiş.

St. Andrews Üniversitesi’nden tarihçi Chandrika Kaul’ün anlattıklarına bakılırsa savaş yıllarının getirdiği kötü ekonomik koşullar, turizm gelirlerinin yok denecek kadar az olması ve evli, dolayısıyla da çocuğu olmayan 32 yaşındaki prensin tüm bu sorunları çözmek için evlenmesi gerekiyordu. Evlenerek hem veliaht sahibi olması hem de kalkınmayı, turizmi canlandırmayı hedefliyordu. Belgeselde söz alan bir başka tarihçi Kate Williams da Monako’nun tehdit altında olduğunu ve prensin prensliği kurtarması gerektiğini söyleyerek Kaul’a destek verdi.

Ve, durum böyleyken prense danışmanlarından sıra dışı bir öneri geldi. Monako Prensliği’nin geleceğini kurtaracak gelin adayı Hollywood’dan seçilecek bir ünlü olabilirdi.

Kaul, yüzyıllardır prensliği yöneten Grimaldilerin üyesi Prens 3’üncü Rainier, Hollywood yıldızıyla evlenirse turizm dolayısıyla ekonomi canlanır, dünya basının ilgisi artar ve beklenen veliaht ya da veliahtlar gelirdi. Saraya gelecek ünlü bir oyuncu gelin adayı için biçilmiş kaftandı!

Fotoğraf: Reuters

Prens öneriye sıcak bakınca hem güzel, hem ses getirecek hem de başarılı adaylar düşünüldü. Listenin başında Hollywood’un ‘sarışın bombası’ Monroe vardı. Monroe seçilip ‘tahta çıksaydı’ prenslikte ne gibi değişimler olurdu bilinmez ama onun ‘seks sembolü’ imajı nedeniyle doğru aday olmadığı düşünülerek listeden adı silindi. Böylece gözünü ilk olarak ‘Erkekler Sarışın Sever’in yıldızına diken prensin ikinci adayı Grace Kelly’ydi.

‘Sarayda fotoğraf çekimi’

1955 yılında ‘To Catch a Thief’ filminin tanıtımı için Fransa’daki Cannes Film Festivali’ne katılan Kelly, Paris Match dergisinin fotoğraf çekimi için Monako’ya, saraya davet edildi. Fotoğraf çekimi sırasında Prens ile Hollywood’un prensesi, Monako’nun da müstakbel prensesi Kelly tanıştı. Bu şekilde başlayan ilişki evlilikle sonuçlandı.

Kaul, evliliğin çıkış noktası plan doğrultusunda olsa da bir prensin hoşlanmadığı, sevmediği bir kadınla evlenmeyeceğinin altını çizerek, “Ben prensin fotoğraf çekimi sırasında Kelly’den çok etkilendiğini ve ona gerçekten aşık olduğunu düşünüyorum. Tabii bu Kelly’nin prensin birçok sorununun çözümü olarak görüldüğü gerçeğini değiştirmiyor” dedi.

Kelly, Nisan 1956’da, 26 yaşındayken oyunculuk kariyerini ve ülkesini geride bırakarak Prens 3’üncü Rainier’le evlendi. Üç çocuğu oldu, Prenses Caroline, Prenses Stephanie ve bugün tahtta oturan Prens 2’nci Albert.

O dönem Hollywood’un en çok kazanan oyuncularının başında gelen Kelly, bir başka belgeselde ‘Grace Kelly: The Missing Millions’ta (Grace Kelly: Kaybolan Milyonlar) paylaşılan bilgiye göre evlenirken Grimaldilere 2 milyon dolar ödeyerek sadece kariyerinden değil servetinden de vazgeçmişti. Hayatı boyu şıklık ve zarafetiyle adından söz ettiren Kelly, 52 yaşında trafik kazasında hayatını kaybettiğinde kişisel hesabında 10 bin dolar vardı.