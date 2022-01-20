Akşam Postası / 20 Ocak 2022

Silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti

İstanbul’un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde Rahmi Uygun adlı adamın silahlı saldırısına uğrayan hemşire hayatını kaybetti.

Demirtaş: İktidarın bize maraba muamelesi yapmasına izin vermeyiz

Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “İktidarın irademizi kırma girişimine, bize maraba muamelesi yapmasına izin vermeyiz” dedi.

Merkez Bankası ‘Nas’ değil ‘Pas’ dedi, faizi değiştirmedi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yüzde 14 olan politika faizini sabit tutma kararı aldı.

KKM’nin dördüncü haftası: Döviz hesaplarında gerileme yine sınırlı

Kur korumalı mevduatların (KKM) dördüncü haftasında gerçek kişilerin yani vatandaşların döviz mevduatında 829 milyon dolarlık düşüş görüldü.

Kapatma davası: Savunma hazırlaması için HDP’ye 30 gün süre

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi.

Boğaziçili akademisyen, üç dekanı görevden alan ‘kayyım’ın ‘izlediği yolu’ anlattı

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. Erol Köroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör Naci İnci’nin üç fakülte dekanını görevden alırken ‘izlediği yolu’ anlattı: “Bizim duyduğumuz bir sene boyunca 500’ün üzerinde öğrenciye disiplin soruşturması talebi rektörlükten fakültelere ve enstitülere yağdırıldı. Bu disiplin kurulları oluşturularak yerine getirildiği halde eksik yapıldığı söylenerek dekanlara disiplin soruşturması açtılar.”

3600 ek gösterge mayısta Meclis’te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindi. Düzenleme mayıs ayında Meclis’e sunulacak.

İran gazı kesince BOTAŞ da sanayi tesisi ve santrallere giden gazı kıstı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), İran gazında yaşanan kesinti dolayısıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine kısıtlama getirileceğini açıkladı.

Tarkan’dan Sezen Aksu’ya destek: Candır, canımızdır

Fotoğraf: Instagram

Pop sanatçısı Tarkan, şarkısında yer alan sözlerden dolayı hedef gösterilen şarkıcı Sezen Aksu’ya destek verdi: “Şarkıları ve varlığıyla bu topraklarda vicdanın, kalbin sesi olmuş, ülkemizin en büyük değerlerindendir. Candır, canımızdır o.”

Emerit Papa, çocukların istismar edilmesine göz yummuş

İlerleyen yaşı ve yorgun olduğunu gerekçe göstererek 2013’te istifa eden Emerit Papa 16’ncı Benedikt’in (94) Almanya’nın Münih kentinde başpiskopos olarak görev yaptığı dönemde dört çocuğun istismar edilmesine göz yumduğu ortaya çıktı.

RTÜK’ten Selçuk Tepeli’ye inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Gülistan Doku’nun ablası ve Abakarov’un babasına hapis cezası

Tunceli’de yaklaşık iki yıldır kendisinden haber alınmayan Gülistan Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Zaynal Abakarov’un babası ile Doku’nun ablasına hapis cezası verildi.

Gül, ‘Aktif siyasette olmayacağım’ demiş

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “Aktif siyasette yer almayacağım” dediğini aktardı.

Pakistan’da, bir kadın ‘İslam dinine hakaret ettiği’ gerekçesiyle idama mahkum edildi

Pakistan’da yaşayan Müslüman bir kadın ‘İslam dinine hakaret ettiği’ gerekçesiyle idama mahkum edildi.

Fransa parlamentosu da Çin’in Uygurlara yaptığını ‘soykırım’ olarak niteledi

Fransa’da parlamento, Çin’in Uygurlara yönelik uygulamalarını ‘soykırım’ ve ‘insanlık suçu’ olarak tanıyan bir tasarıyı geçirdi.