Akşam Postası / 20 Ocak 2022

Silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti
İstanbul’un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde Rahmi Uygun adlı adamın silahlı saldırısına uğrayan hemşire hayatını kaybetti.
Demirtaş: İktidarın bize maraba muamelesi yapmasına izin vermeyiz
Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “İktidarın irademizi kırma girişimine, bize maraba muamelesi yapmasına izin vermeyiz” dedi.
Merkez Bankası ‘Nas’ değil ‘Pas’ dedi, faizi değiştirmedi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yüzde 14 olan politika faizini sabit tutma kararı aldı.
Merkez Bankası’nın net rezervlerindeki düşüş sürüyor
KKM’nin dördüncü haftası: Döviz hesaplarında gerileme yine sınırlı
Kur korumalı mevduatların (KKM) dördüncü haftasında gerçek kişilerin yani vatandaşların döviz mevduatında 829 milyon dolarlık düşüş görüldü.
Yeni kredi dalgası yolda: Kamu bankalarına 51,5 milyar lira ek sermaye
‘Kur korumalı’ için her yol deneniyor: İsteyen farklı bankaya gidebilecek
Kılıçdaroğlu’ndan TÜİK başkanına: 84 milyonun ‘ah’ını aldınız ‘vah’ı kaldı
Kapatma davası: Savunma hazırlaması için HDP’ye 30 gün süre
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi.
HDP’li Güzel için hazırlık komisyonu kuruldu
Boğaziçili akademisyen, üç dekanı görevden alan ‘kayyım’ın ‘izlediği yolu’ anlattı
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. Erol Köroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör Naci İnci’nin üç fakülte dekanını görevden alırken ‘izlediği yolu’ anlattı: “Bizim duyduğumuz bir sene boyunca 500’ün üzerinde öğrenciye disiplin soruşturması talebi rektörlükten fakültelere ve enstitülere yağdırıldı. Bu disiplin kurulları oluşturularak yerine getirildiği halde eksik yapıldığı söylenerek dekanlara disiplin soruşturması açtılar.”
Boğaziçili akademisyenlerden, görevden alınan üç dekana destek: Kabul etmiyoruz
Boğaziçi mezunlarından ‘kayyım’a tepki: Seçilmiş dekanların görevden alınmasını kınıyoruz
3600 ek gösterge mayısta Meclis’te
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindi. Düzenleme mayıs ayında Meclis’e sunulacak.
İran gazı kesince BOTAŞ da sanayi tesisi ve santrallere giden gazı kıstı
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), İran gazında yaşanan kesinti dolayısıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine kısıtlama getirileceğini açıkladı.
Tarkan’dan Sezen Aksu’ya destek: Candır, canımızdır
Pop sanatçısı Tarkan, şarkısında yer alan sözlerden dolayı hedef gösterilen şarkıcı Sezen Aksu’ya destek verdi: “Şarkıları ve varlığıyla bu topraklarda vicdanın, kalbin sesi olmuş, ülkemizin en büyük değerlerindendir. Candır, canımızdır o.”
Emerit Papa, çocukların istismar edilmesine göz yummuş
İlerleyen yaşı ve yorgun olduğunu gerekçe göstererek 2013’te istifa eden Emerit Papa 16’ncı Benedikt’in (94) Almanya’nın Münih kentinde başpiskopos olarak görev yaptığı dönemde dört çocuğun istismar edilmesine göz yumduğu ortaya çıktı.
RTÜK’ten Selçuk Tepeli’ye inceleme
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
Gülistan Doku’nun ablası ve Abakarov’un babasına hapis cezası
Tunceli’de yaklaşık iki yıldır kendisinden haber alınmayan Gülistan Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Zaynal Abakarov’un babası ile Doku’nun ablasına hapis cezası verildi.
Gül, ‘Aktif siyasette olmayacağım’ demiş
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “Aktif siyasette yer almayacağım” dediğini aktardı.
Pakistan’da, bir kadın ‘İslam dinine hakaret ettiği’ gerekçesiyle idama mahkum edildi
Pakistan’da yaşayan Müslüman bir kadın ‘İslam dinine hakaret ettiği’ gerekçesiyle idama mahkum edildi.
Fransa parlamentosu da Çin’in Uygurlara yaptığını ‘soykırım’ olarak niteledi
Fransa’da parlamento, Çin’in Uygurlara yönelik uygulamalarını ‘soykırım’ ve ‘insanlık suçu’ olarak tanıyan bir tasarıyı geçirdi.