‘Kur korumalı’ için her yol deneniyor: İsteyen farklı bankaya gidebilecek

Merkez Bankası’nın Türk Lirası’na dönüşüm hesaplarında tasarruf sahiplerinin hesaplarının olduğu bankadan başka bir bankaya transfer edebilmesine olanak sağladığı belirtildi.

Merkez Bankası (MB) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, Türk Lirası’nda da büyük kayıplar yaşandı.

20 Aralık sonrası kur korumalı mevduat gibi önlemler açıklansa da bu ürüne katılım beklendiği gibi olmadı. Bunda hükümetin politikalarına olan güvensizliğin büyük payı var.

Katılımı arttırmak için neredeyse her gün farklı bir değişiklik ve teşvik paketi açılırken bankalara da baskı yapıldığı belirtiliyor.

Şimdi de döviz ve altından kur korumalı TL hesabına dönüşlerin aynı bankadan olma zorunluluğu kaldırıldı.

Bloomberg HT’nin haberine göre Merkez Bankası duyurusunda doları avro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri ile altın hesaplarında bulunan tutarlarını, mevcut hesapların bulunduğu banka dışında bir bankaya transfer eden ya da söz konusu hesaplardan efektif olarak çekip hesap açmak istediği bankaya yatırdığına dair tevsik edici belgeye sahip gerçek veya tüzel kişilerin söz konusu uygulamalardan faydalanabileceği belirtildi.