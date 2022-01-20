Fransa parlamentosu da Çin’in Uygurlara yaptığını ‘soykırım’ olarak niteledi

Fransa’da parlamento, Çin’in Uygurlara yönelik uygulamalarını ‘soykırım’ ve ‘insanlık suçu’ olarak tanıyan bir tasarıyı geçirdi.

Tasarı, sosyalist milletvekili Olivier Faure tarafından parlamentoya getirilirken, buna 169 kişi ‘Evet’, bir kişi ‘Hayır’ dedi, beş kişiyse çekimser kaldı.

Oylamadan sonra hükümete Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileri tarafından Uygurlara karşı uygulanan şiddeti resmi olarak insanlığa karşı suç ve soykırım olarak tanıması ve kınaması yönünde çağrı yapıldı.

Avrupa’da Çin’i soykırımla suçlayan ilk ülke Hollanda olmuştu. Daha sonra Britanya, Litvanya ve Çekya da Çin’i Uygurlara karşı soykırım yapmakla suçlamıştı.

Uygurların zorla ‘yeniden eğitim kampları‘nda tutulması, kadınların zorla kısırlaştırılması, çocukların ailelerinden ayrılması, fabrikalarda zorla çalıştırma, sistematik tecavüz ve işkence Çin’e yöneltilen suçlamalardan yalnızca birkaçı.

Birleşmiş Milletler’e göre, Çin, ‘mesleki eğitim verdiğini ve aşırılığı ortadan kaldırmayı amaçladığını’ iddia ettiği kamplarda en az 1 milyon Uygur Türkü’nü tutuyor.