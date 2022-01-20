HDP’li Güzel için hazırlık komisyonu kuruldu

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.
Öldürülen bir PKK’lıyla çektirdiği fotoğraflar basında paylaşılan Güzel hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi 12 Ocak’ta Meclis Başkanlığı’na gönderilmiş, karma komisyona havale edilmişti
AA’nın haberine göre AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan karma komisyon, Güzel hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla düzenlenen iki yasama dokunulmazlığı dosyasını ele aldı.
Toplantıda, dosyayı görüşmek için beş kişilik hazırlık komisyonu kuruldu.
AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki komisyona üye seçildi.
Bugün saat 17:00’de toplanarak başkanını seçecek komisyon dosyayı belirli bir süreç içinde ele alacak.