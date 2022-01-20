İran gazı kesince BOTAŞ da sanayi tesisi ve santrallere giden gazı kıstı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), İran gazında yaşanan kesinti dolayısıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine kısıtlama getirileceğini açıkladı.

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İran Milli Gaz Şirketi (NIGC) dün teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye’ye doğal gaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu bildirmişti.

BOTAŞ’ın yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi: “Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır.”

İSO başkanı: Kabul edilemez

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, BOTAŞ’ın yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına uygulayacağı doğalgaz kısıntısı kararının üretim üzerinde büyük bir stres yaratacağını söylemişti.

Bahçıvan, yazılı açıklamasında şunları kaydetmişti: “Enerji Bakanlığı’ndan yapılan son açıklama, kış aylarının da etkisiyle doğalgaz tedarikinde de ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandığını ortaya koyuyor. Bu sıkıntılara bir önlem olarak, sanayide kullanılan doğalgaz kullanımında yüzde 40 gibi çok ciddi bir kısıntıya gidilmesi planlanıyor. Bundan altı ay önce dünyadaki enerji maliyet ve arzında ciddi sıkıntıların bizleri beklediğine ilişkin işaretleri hep birlikte takip etmiştik. Nitekim son aylarda başta doğalgaz olmak üzere enerjideki maliyet artışlarının büyük bir bölümü zaten sanayici tarafından fedakâr bir şekilde karşılanmaktadır.

Ağır sanayi sektörlerimizde çok daha katlanılmaz olan bu maliyet bedeline şimdi de arz üzerinden bir bedel ödetilmesi kabul edilemez. Bir yandan ihracata dayalı bir büyüme için elimizden gelen gayreti gösterirken, başta ihracatçı sektörlerimizi vuracak olan bu karar, fabrikalarımız üzerinde çok ciddi bir üretim ve planlama stresine yol açacaktır. Maliyetler üzerinden zaten aylardır belli bir fedakarlığa katlanan sanayicilerimizin şimdi de arz cephesinde bu sorunla karşı karşıya kalması hiç kuşkusuz verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecektir. Arz kanallarındaki sorunlardan kaynaklanan bu sıkıntıların, en kısa zamanda çözüme kavuşacağını umuyorum.”