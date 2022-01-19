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Yaramazlara biraz batar!

İran, teknik arıza gerekçesiyle Türkiye’ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu

İran Milli Gaz Şirketi’nin (NIGC) teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye’ye doğal gaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) duyurusuna göre, NIGC tarafından Türkiye’ye sağlanan gazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak itibarıyla azalmaya başladı ve doğal gaz alımı günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştü.


NIGC tarafından BOTAŞ’a yapılan bildirimde, teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, Gürbulak noktasından Türkiye’ye doğal gaz arzının mücbir sebepten dolayı 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı bildirildi.

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