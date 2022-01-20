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Yaramazlara biraz batar!

3600 ek gösterge mayısta Meclis’te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindi. Düzenleme mayıs ayında Meclis’e sunulacak.

Fotoğraf: AA

Memurların mevcut durumdaki aylıklarıyla birlikte emekli aylıklarını ve ikramiyelerini belirleyen ‘ek gösterge’nin artırılmasına yönelik talepler uzun süredir dile getiriliyor. CHP’nin bu yöndeki kanun teklifi daha önce reddedilmişti.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün kabine toplantısı sonrasında diğer kurumların da katıldığı 3600 ek gösterge çalışmalarının bitme aşamasına getirildiğini, şubat ayında ilk açıklamanın yapılabileceğini belirtti.

Bakan Bilgin, düzenlemenin mayıs ayı itibariyle Meclis’e sunulacağını da ekledi.

Bilgin’in değerlendirmeleri şöyle: ”Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan bir düzenleme olacak.”

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