‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li Özkoç’a 50 bin liralık manevi tazminat cezası

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı ‘hakaret’ davasında 50 bin lira para cezası verildi.

CHP’li Özkoç 4 Mart 2020’de Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Erdoğan’a eleştirilerde bulunmuştu.

Özkoç “Bizim şehitlerimize ‘Kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum size. Şehide ‘Kelle’ diyen kişi haysiyetsizdir, vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez” ifadelerini kullanmıştı. Ardından Genel Kurul’da CHP ile AKP’li milletvekilleri kavga etmişti.

Ankara 35’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç’un, basın toplantısındaki sözleriyle Erdoğan’ın ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, Özkoç’un Erdoğan’a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Yakın zamanda bir dava daha açılmıştı

Erdoğan, Özkoç’a yakın zamanda 250 bin liralık bir ‘hakaret’ davası daha açmıştı.

Erdoğan, Özkoç’un CHP Kocaeli İl Danışma Toplantısı’ndaki şu ifadelerini ‘kişilik haklarının ihlali’ olduğunu iddia etmişti: “Öyle cumhurbaşkanlığı koltuğunu, AKP genel başkanlığı koltuğunun altına alıp hesap vermeden gideceğini sanıyorsa yanılıyor. Önce benim ölümü çiğneyecek. Fetullah’ın savcısının ardında duracaksın ben ‘FETÖ’cü olacağım sen olmayacaksın. Sen ‘FETÖ’cünün Allah’ısın. Bir numaralı sanığısın. Senin kaçacak yerin yok. Sonuna kadar senden hesap soracağız, sonuna kadar.”