İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle karneler erken alınacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatilinin erken başlayacağını duyurdu.

Vali, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00; ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.”

İstanbulluları kar yağışına karşı uyaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), verilerine göre cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren kentte etkili bir kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının beş gün süreceği tahmin ediliyor.