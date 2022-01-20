Pakistan’da, bir kadın ‘İslam dinine hakaret ettiği’ gerekçesiyle idama mahkum edildi

Pakistan’da yaşayan Müslüman bir kadın ‘İslam dinine hakaret ettiği’ gerekçesiyle idama mahkum edildi.

‘Anika Atik’ adlı kadın Mayıs 2020’de, bir arkadaşına yolladığı mesajda Muhammed Peygamber’e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Adı açıklanmayan bir adam, WhatsApp aracılığıyla kendisine yollanan Muhammed Peygamber’in karikatürlerini polise bildirmişti. Polis, bu ‘ihbar’ üzerine harekete geçmişti.

Dün akşam açıklama yapan hükümet yetkilisi Avaz Ahmet, mahkemenin çarşamba günü Atik’i ‘dine hakaret’ten suçlu bulduğunu ve idama mahkum ettiğini söyledi.

Pakistan’da, ‘dine veya dini figürlere, simgelere hakaret etmek’ten suçlu bulunanlara idam cezası verilebiliyor. Ancak ülkede şimdiye kadar bu suçtan idam cezası verilip cezası infaz edilen isim yok.

Ülkedeki ve ülke dışındaki insan hakları savunucuları, bu suçlamalarının azınlıklara baskı uygulamak, gözdağı vermek veya kişisel hesaplaşmalar için yapıldığını belirtiyor.

İnsanlar, bu tür suçlamalar nedeniyle linç edilebiliyor. Geçen yıl aralık ayında, Sialkot bölgesindeki bir fabrikada çalışan, ‘dine hakaret etttiği’ iddia edilen suçlanan Sri Lankalı bir adam bir grup tarafından öldürülmüş, cansız bedeni kamuoyu önünde yakılmıştı.

Yaşananlar ülkede büyük tepki çekmiş, onlarca kişi tutuklanmıştı.