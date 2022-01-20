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Yaramazlara biraz batar!

‘Çok iyi bir haber’: İklim değişikliğinden etkilenmemiş dev bir mercan resifi bulundu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), bilim insanlarının Fransız Polinezyası’nın en büyük adası Tahiti kıyılarında 30 metre (100ft) derinlikte iklim değişikliğinden etkilenmemiş dev bir mercan resifi keşfettiklerini duyurdu.

Resif, kasım ayında, okyanusun ‘alacakaranlık bölgesi’ denilen bölgeye yapılan bir dalış gezisi sırasında bulundu.

Dev gül mercanların çapı 2 metreden fazla. Resifin uzunluğu ise 3 km.

Fotoğraf: Alexis Rosenfeld

Mercan resifleri küresel ısınmadan en çok etkilenen ekosistemler arasında yer alıyor. Kirliliğe, yükselen deniz sıcaklıklarına ve suda çözünen karbondioksit emisyonlarının neden olduğu kimyadaki değişime karşı savunmasız resifler ‘bozulmaya’ başlıyor.

BBC News’e konuşan İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nin önde gelen deniz bilimcisi Prof. Murray Roberts keşifle ilgili şunları söyledi: “Sığ sular derin sulardan daha hızlı ısındığından, daha derinde olan resif sistemlerinin gelecekte mercanlar için sığınak olacağını görebiliriz. Bu özel yerlerin haritasını çıkarmak, ekolojik rollerini anlamak ve onları koruduğumuzdan emin olmak için oraya gitmemiz gerekiyor.”

Dev mercan resifini fotoğraflayan Fransız sualtı fotoğrafçısı Alexis Rosenfeld ise ‘göz alabildiğine uzanan gül mercanlarına tanık olmanın büyülü’ olduğunu söyledi.

Bilim insanları biyoçeşitlilik krizinin yaşandığı günümüzde bu resifin bulunmasını ‘çok iyi bir haber’ olarak tanımlıyor.

UNESCO’dan Dr. Julian Barbiere ise keşifle ilgili şöyle konuştu: “Okyanusumuzda bu kadar derinlikte daha fazla araştırma gerektiren çok daha büyük resifler olabilir. Bu, bildiğimiz kadarıyla bu derinlikteki en büyük mercan resiflerinden biri olabilir, ancak gerçek şu ki, bu derinlikte gerçekten mercan resifleri aramadık.”

Dr. Barbiere, şu ana kadar bu resifin iklim krizinden zarar gördüğüne dair ‘hiçbir kanıt olmadığını’ söyledi.

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