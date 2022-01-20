‘Çok iyi bir haber’: İklim değişikliğinden etkilenmemiş dev bir mercan resifi bulundu

Dev mercan resifini fotoğraflayan Fransız sualtı fotoğrafçısı Alexis Rosenfeld ise ‘göz alabildiğine uzanan gül mercanlarına tanık olmanın büyülü’ olduğunu söyledi.

Bilim insanları biyoçeşitlilik krizinin yaşandığı günümüzde bu resifin bulunmasını ‘çok iyi bir haber’ olarak tanımlıyor.

UNESCO’dan Dr. Julian Barbiere ise keşifle ilgili şöyle konuştu: “Okyanusumuzda bu kadar derinlikte daha fazla araştırma gerektiren çok daha büyük resifler olabilir. Bu, bildiğimiz kadarıyla bu derinlikteki en büyük mercan resiflerinden biri olabilir, ancak gerçek şu ki, bu derinlikte gerçekten mercan resifleri aramadık.”

Dr. Barbiere, şu ana kadar bu resifin iklim krizinden zarar gördüğüne dair ‘hiçbir kanıt olmadığını’ söyledi.